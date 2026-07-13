Người đại diện của Josh Grisetti xác nhận với tờ People nam diễn viên đã qua đời do tự tử vào ngày 10/7 (theo giờ địa phương). Tin buồn vừa được bạn thân, đồng nghiệp của anh - Rob McClure công bố trên Instagram.

Rob McClure xúc động cho biết chưa sẵn sàng để hiểu lý do đằng sau quyết định này. Anh đã chứng kiến Josh Grisetti truyền cảm hứng cho sinh viên, vinh dự được làm phù rể trong đám cưới của bạn thân. Rob McClure gọi đây là "một mất mát thảm khốc". Người đại diện của Josh Grisetti chỉ nói ngắn gọn: "Tôi hoàn toàn suy sụp".

Làn sóng tưởng nhớ nam diễn viên nhanh chóng lan rộng khắp giới sân khấu kịch. Bạn diễn Sierra Boggess gọi anh là "tài năng xuất chúng", trân trọng những cuộc trò chuyện sâu sắc giữa cả hai.

Diễn viên, ca sĩ Donna Murphy cho biết sự ra đi của Josh Grisetti là quá "tàn khốc và đau lòng", ca ngợi đồng nghiệp là một nghệ sĩ tuyệt vời.

Bạn diễn Erika Henningsen chia sẻ dòng trạng thái tiếc thương: "Ôi Josh! Tôi thật sự yêu mến anh. Tôi ước anh vẫn còn ở đây. Cảm ơn anh đã thay đổi cuộc đời tôi".

Josh Grisetti.

Josh Grisetti trong một vở diễn.

Josh Grisetti sinh năm 1981 tại Mỹ, tốt nghiệp cử nhân ngành Nghệ thuật Âm nhạc. Anh xây dựng sự nghiệp qua các sân khấu lớn của Mỹ trước khi ra mắt sân khấu kịch Broadway năm 2015 với vai Marty Kaufman trong vở It shoulda been you. Màn trình diễn đem về cho anh giải Clarence Derwent Award cho Nam diễn viên triển vọng.

Trên màn ảnh, Josh Grisetti gây ấn tượng qua vai Ralph Emerson trong mùa cuối của series phim truyền hình The marvelous Mrs. Maisel. Anh còn xuất hiện trong sitcom The nights of prosperity, phim điện ảnh The immigrant, The namesake.

Song song với biểu diễn, Josh Grisetti dành nhiều năm đứng lớp, đào tạo thế hệ diễn viên trẻ. Anh là lãnh đạo chương trình Musical theatre tại Đại học California State Fullerton, từng giảng dạy tại Cao đẳng Fullerton và Đại học Loyola Marymount (Mỹ).

Anh ra đi và để lại người vợ Mackenzie Grisetti. Cả hai kết hôn được 6 năm.

Ảnh, video: Instagram nhân vật