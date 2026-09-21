Chiến lược đầu tư "nhắm trúng tọa độ"

Giữa thị trường đầy biến động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Nam Mekong Group) vẫn kiên định chọn chiến lược đầu tư không dàn trải, mà nhắm vào những tọa độ đúng.

Minh chứng rõ nét nhất cho việc "Chọn đúng tọa độ, chọn đúng tương lai" của Nam Mekong Group chính là chọn dự án Nam Mekong Grand Plaza. Tọa lạc tại lô A4, ngay vòng xoay WTC Gateway, dự án sở hữu một "tọa độ gốc" hoàn hảo tại khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, tài chính và giải trí quốc tế của Thành phố Mới Bình Dương.

Tọa độ của tương lai - Vòng xoay WTC - dự án Nam Mekong Grand Plaza Bình Dương (Ảnh: CĐT)

Việc Nam Mekong Group chọn vị trí liền kề ga Metro nơi giao thoa của tuyến Metro số 1 và Metro số 2, cùng tuyến kết nối về phía Biên Hòa, tiếp giáp trục Quốc lộ 13 cùng hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4 là kết quả của quá trình giải bài toán tìm kiếm tọa độ đúng – nơi hội tụ đủ tiềm năng để mang đến cuộc sống trọn vẹn cho cư dân và giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

Hành trình gần ba thập kỷ định vị những "tọa độ vàng"

Để kiến tạo nên những tọa độ tương lai như Nam Mekong Grand Plaza, Chủ đầu tư Nam Mekong Group đã trải qua một hành trình dài tích lũy nền tảng.

Doanh nghiệp này khởi đầu là Vinaconex 3 – một đơn vị thành viên có vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Vinaconex. Cổ phần hóa năm 2002, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã VC3 năm 2007, hoàn tất thoái vốn nhà nước năm 2015 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông vào năm 2020, mỗi mốc thời gian là một lần doanh nghiệp tự định vị lại tọa độ của chính mình trên bản đồ ngành xây dựng và bất động sản Việt Nam.

Ông Kiều Xuân Phan – Đại diện Nam Mekong Group chia sẻ: "Tiền thân là Vinaconex, khi chuyển sang làm chủ đầu tư bất động sản, giá trị đó không mất đi mà chuyển hóa thành việc giữ chữ tín với khách hàng, đối tác và cổ đông, từ tiến độ thi công, pháp lý minh bạch, đến chất lượng công trình."

Phối cảnh tổng thể dự án Nam Mekong Heritage City tại Bán đảo Bảo Ninh (Ảnh CĐT)

Thay vì mở rộng ồ ạt, danh mục dự án của Nam Mekong Group trải dài có chủ đích. Tại miền Bắc, Nam Mekong Group ghi dấu với khu đô thị Trung Văn (Hà Nội), khu dân cư số 5 Phổ Yên (Thái Nguyên), khu nhà ở tại phường Trần Hưng Đạo (Thái Bình).

Tại miền Trung là dự án ven biển Nam Mekong Heritage City tại bán đảo Bảo Ninh (Đồng Hới) và Nam Mekong Group đang mở rộng với dự án Đồng Hới Complex và Khu đô thị Cát Khánh tại Gia Lai quy mô 41,6 ha.

Từ năm 2020, tọa độ chiến lược của Nam Mekong Group không còn giới hạn ở bất động sản khi mở thêm hai trụ cột năng lượng tái tạo và logistics.

Nam Mekong Grand Plaza: Tọa độ của thế hệ đô thị mới

Sau gần ba thập kỷ gắn bó với miền Bắc và miền Trung, tọa độ mới nhất mà Nam Mekong Group lựa chọn là khu vực trung tâm Thành phố Mới Bình Dương, nay thuộc TP.HCM sau sáp nhập. Trên khu đất hơn 13.000 m², dự án vươn cao với hai tòa tháp 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường khoảng 1.622 căn hộ hạng sang cho gần 4.800 cư dân.

Với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự án có sự đồng hành của Ngân hàng VietinBank trong vai trò đối tác tài chính chiến lược. Doanh nghiệp xác định năm 2026 là năm bản lề khi pháp lý các dự án chuẩn chỉnh, quỹ đất sẵn sàng và nguồn vốn cam kết mạnh mẽ.

Phối cảnh dự án Nam Mekong Grand Plaza (Ảnh CĐT)

Chia sẻ về triết lý phát triển dự án, ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc Nam Mekong Group khẳng định: "Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một công trình nhà ở, mà đang kiến tạo một phần tử của hệ sinh thái đô thị hiện đại. Dự án được đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch đến lựa chọn vật liệu, và được kiến tạo như một điểm giao thoa: giữa nhịp sống năng động và khoảng lặng riêng tư, giữa kết nối rộng mở và trải nghiệm cá nhân hóa. Ở đó, cư dân không bị giới hạn trong một hệ sinh thái nhân tạo, mà được sống giữa hệ sinh thái thật của đô thị, nơi mỗi bước chân là một tiện ích, mỗi chuyển động đều gắn với giá trị sống bền vững."

Trong một thị trường mà không ít doanh nghiệp chọn cách dàn trải nguồn lực để có mặt ở càng nhiều nơi càng tốt, cách Nam Mekong Group kiên định với một số ít tọa độ chọn lọc, từ miền Bắc, miền Trung đến bước Nam tiến hiện tại cho thấy một triết lý đầu tư khác: thà chọn đúng một điểm hội tụ đủ giá trị, còn hơn có mặt ở nhiều nơi nhưng không thực sự tạo ra khác biệt. Bằng khát vọng vươn tầm, Nam Mekong Group đang chứng minh rằng: Chọn Nam Mekong Grand Plaza chính là "Chọn đúng tọa độ, chọn đúng tương lai".

(Nguồn: Nam Mekong Group)