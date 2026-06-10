Chùa Quỳnh Lâm, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh được mệnh danh là danh thắng xứ Đông khi có nhiều cảnh đẹp, lưu giữ các hiện vật lâu đời của Phật giáo Việt Nam.

Tại đây còn có bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác bằng ngọc bích nguyên khối lớn nhất Việt Nam.

Sau khi bị thời gian, chiến tranh tàn phá, chùa Quỳnh Lâm được tôn tạo và hoàn thành vào năm 2020

Theo thông tin của Ban quản lý di tích chùa Quỳnh Lâm, đây là bức tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Tượng Phật ngọc được tạo tác từ khối ngọc thạch có màu xanh lá cây tươi, được tìm thấy tại vùng Bắc Vancouver (Canada) và được đánh giá là khối ngọc thạch lớn, đẹp chưa từng thấy từ trước đến nay. Tượng có kích thước đế 2,13x1,56m, cao 2,2m, nặng 3,8 tấn.

Bức tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni nguyên khối được đặt tại Thích Ca Phật điện

Pho tượng được các nghệ nhân Nepal, Ấn Độ và Thái Lan chạm khắc theo nguyên mẫu tượng Phật Thích Ca tại thánh địa Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ.

Năm 2022, pho tượng được an vị tại Thích Ca Phật điện, chùa Quỳnh Lâm để người dân, du khách tới chiêm bái.

Bức tượng được chế tác từ ngọc bích nguyên khối nặng 3,8 tấn

Chùa Quỳnh Lâm (Tổ đình Quỳnh Lâm) nằm giữa hai thôn Yên Sinh và Hà Lôi thuộc phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa nằm trong hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Theo sử sách ghi lại, chùa Quỳnh Lâm được thiền sư Nguyễn Minh Không (vị quốc sư thời vua Lý Thần Tông 1128-1138) khởi dựng. Bia Trùng tu tái tạo Tiên Du sơn đệ nhất Quỳnh Lâm tự cho biết thiền sư Nguyễn Minh Không cho đúc một pho tượng Phật Di Lặc “cao 6 trượng 60 thước dựng thượng điện 5 tầng cao 70 thước, rộng 50 thước” được xếp là một trong “An Nam tứ đại khí - 4 vật lớn nhất của An Nam”. Tuy nhiên, hiện tại pho tượng Phật Di Lặc này đã bị thất lạc.

Bức tượng được đặt tại Thích Ca Phật điện, hàng ngày có nhiều người tới chiêm ngưỡng, chiêm bái

Chùa Quỳnh Lâm thực sự trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng trong thế kỷ 14 với hoạt động của Pháp Loa, đệ nhị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Thiền sư đã cho mở mang và xây dựng chùa Quỳnh Lâm trở thành trung tâm Phật giáo lớn đương thời, nơi tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn của Đại Việt đầu thế kỷ 14.

Năm 1314 ông cho xây dựng 33 điện thờ Phật, gác chứa kinh... Chính trong thời kỳ này trên cơ sở chùa Quỳnh Lâm cũ, năm 1316 Pháp Loa cho thành lập “viện Quỳnh Lâm”, học viện Phật giáo đầu tiên ở nước ta được ra đời từ đây.

Trải bao thời gian, mưa nắng, chiến tranh, chùa đã trở thành phế tích vào giữa thế kỷ 20.

Khánh và chuông cổ để trong chùa Quỳnh Lâm

Ngày 9/4/2016 (ngày 3 tháng 3 năm Bính Thân), đúng ngày kỵ của Đệ nhị Tổ Pháp Loa, chính quyền, nhân dân và Phật tử thập phương khởi công tôn tạo lại Quỳnh Lâm theo cấu trúc kiến trúc thời Lê Trung Hưng.

Nhiều bia đá cổ được lưu giữ tại ngôi chùa

Năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khánh thành Chùa Quỳnh Lâm với diện mạo mới, đồ sộ, xứng tầm lịch sử với 3 tòa thượng Lưu Ly Phật Điện, tòa trung Di Lặc Phật Điện, tòa hạ Thích Ca Phật Điện.

Toàn bộ công trình có tổng diện tích 14,79 ha.

Hàng ngày có nhiều người dân và du khách tới chiêm bái, vãn cảnh tại chùa

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê cho biết, chùa Quỳnh Lâm là ngôi chùa có thừ thời Lý, qua nhiều lần tôn tạo đã trở thành một địa điểm tâm linh của Phật giáo.

Cũng theo ông Dương, pho tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni nguyên khối được chính quyền TP Đông Triều (cũ) tổ chức an vị tại chùa, hàng ngày có đông người dân, du khách tới chiêm ngưỡng, chiêm bái.