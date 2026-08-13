Sự kiện là dịp để nhìn lại những dấu ấn đáng tự hào trong hành trình phát triển, ghi nhận những nỗ lực nổi bật của đội ngũ kinh doanh và tạo không gian kết nối giữa các tư vấn viên cùng người thân, bạn bè.

Trải qua 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Cathay Life đã không ngừng xây dựng và phát triển với định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm và chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh.

Dấu mốc 18 năm không chỉ là dịp để Cathay Life nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Trong hành trình đó, mỗi thành viên đều nỗ lực góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và giá trị của Cathay Life tại thị trường Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động vinh danh các chuyên viên kinh doanh xuất sắc của Khu vực miền Bắc 2 trong 6 tháng đầu năm 2026. Hoạt động vinh danh cũng góp phần lan tỏa tinh thần thi đua tích cực, khuyến khích đội ngũ tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao chất lượng phục vụ và cùng hướng đến những mục tiêu mới trong chặng đường tiếp theo.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, Ngày hội Gia đình Cathay Life Miền Bắc 2 mang đến không gian giao lưu và kết nối dành cho các tư vấn viên cùng người thân, bạn bè.

Thông qua chuỗi hoạt động team building, các thành viên có cơ hội cùng nhau tham gia những thử thách tập thể, tăng cường sự phối hợp, thấu hiểu và gắn kết. Sự hiện diện của người thân và bạn bè cũng tạo nên một không khí gần gũi, vui tươi, giúp các thành viên có thêm cơ hội chia sẻ về công việc, môi trường và những giá trị mà Cathay Life đang xây dựng.

Với thông điệp “Thành công không chỉ là hành trình của mỗi cá nhân, mà còn là hành trình có sự đồng hành của những người thân yêu”, Ngày hội Gia đình Cathay Life Miền Bắc 2 hướng đến việc xây dựng một tập thể đoàn kết, nơi mỗi thành viên đều nhận được sự đồng hành và ghi nhận trong hành trình phát triển.

Từ dấu mốc 18 năm, Cathay Life Việt Nam tiếp tục nỗ lực để viết nên những chặng đường mới với tinh thần đồng hành cùng khách hàng, gắn kết cùng đội ngũ, hướng đến phát triển bền vững, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và xã hội.

(Nguồn: Cathay Life Việt Nam)