Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ Phương Bình đến nay vẫn thán phục sự liều lĩnh của bản thân để mua nhà ở tuổi 51.

Khoảng tháng 7/2017 trong căn trọ ọp ẹp, ông lướt Facebook như thói quen sau bữa cơm chiều, đập vào mắt là một bài đăng rao bán nhà ở xã hội ở huyện Bình Chánh cũ, TPHCM của một cô gái.

Trước đó vài ngày, khi làm giám khảo cho cuộc thi diễn viên triển vọng, Phương Bình đã chấm rớt cô này.

"Cô đó đang làm việc cho một công ty bất động sản. Khi cô bé thật thà nói hoàn cảnh khó khăn, tôi chấm rớt luôn. Tôi nói cái nghề này cực khổ quá, đang có công việc ổn định thì làm đi, đừng mơ mộng làm diễn viên để rồi mất luôn công mất việc hiện tại", ông nhớ lại.

Vì quá thích căn hộ, Phương Bình quyết định đi coi nhà dù không có tiền. Tối hôm sau, ông và cô gái có mặt trước tòa nhà. Ông ngước nhìn các căn hộ sáng đèn, lòng thầm ước có một căn thuộc về mình.

Về quy trình, Phương Bình phải đặt cọc 10 triệu đồng để làm hồ sơ gửi công ty duyệt. Nếu thông qua vòng này, ông phải đặt cọc thêm 30 triệu đồng để chủ đầu tư duyệt mua trả góp.

Nghệ sĩ Phương Bình. Ảnh: FBNV

Nhưng lúc ấy, ông vét cạn túi được vỏn vẹn 5 triệu đồng, phải vay cô nhân viên thêm 5 triệu mới đủ tiền cọc vòng đầu.

"Cô bé nhìn tôi với vẻ khó tin: 'Chú là nghệ sĩ mà có 5 triệu thôi hả?'. Tôi đưa hết tiền trong túi cho cô bé chỉ bằng niềm tin vì tôi đâu biết cô ấy là ai ngoài kết bạn Facebook", nghệ sĩ kể.

Sáng ngày tiếp theo, Phương Bình nhận thông báo được giám đốc công ty bất động sản duyệt hồ sơ.

Ban đầu, anh này tưởng ông mua nhà để cho thuê kiếm dòng tiền. Khi biết chuyện ông vay 5 triệu đồng của nhân viên mình, anh kêu lên: "Trời ơi, nghệ sĩ gì mà nghèo dữ vậy?".

Dù vậy, anh vẫn hứa "để em giúp anh có nhà" và tích cực hỗ trợ. Bởi lúc đó, thu nhập của Phương Bình chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Theo quy định, ở tuổi 51, ông chỉ có khoảng 8-9 năm trả góp thì số tiền góp mỗi tháng là quá sức. Được giám đốc hỗ trợ, thời gian trả góp kéo dài đến 15 năm, số tiền góp mới giảm xuống nhiều.

Con trai lớn khi đó mới tốt nghiệp đại học, Phương Bình nhờ mối quan hệ đưa anh vào làm việc tại một doanh nghiệp để cả hai cùng nhau trả góp tiền mua nhà.

Căn hộ trị giá 926 triệu đồng, Phương Bình gom khắp nơi được hơn 200 triệu.

Hiện dù vẫn phải trả góp tiền nhà hằng tháng, Phương Bình thấy không quá áp lực, cuộc sống nhẹ nhàng, yên vui. Ảnh: FBNV

Ngày 27/7/2017, vỏn vẹn 13 ngày, Phương Bình và con trai dọn vào nhà mới. Ông nằm giữa nhà, nhìn lên trần mà nước mắt chảy ra vì sung sướng, thầm cảm ơn trời vì đã có căn nhà đầu tiên của riêng mình trong đời.

Sau 8 năm, Phương Bình đã góp được hơn 1/2 số tiền mua nhà. Ba năm đầu, số tiền trả góp hơn 8 triệu/tháng; hiện tại còn 5,3 triệu/tháng.

Ông nói những năm đầu hơi vất vả, sống tằn tiện và luôn phải tự động viên bản thân "cố gắng để sau này căn nhà hoàn toàn thuộc về mình".

Dù vậy, với Phương Bình, việc mua nhà như "trút được gánh nặng trong lòng bấy lâu". Bởi từ lúc học trường sân khấu đến tận năm 2017, ông đã ở nhà thuê hàng chục năm trời.

"Trừ Củ Chi và Cần Giờ, tôi đã ở thuê tất cả quận huyện tại TPHCM. Có nơi 6-7 tháng, có nơi 1-2 năm. Tôi từng bị chủ nhà đuổi vì tới tháng không có tiền đóng trọ. Tôi tủi nhưng không tức vì dù sao cũng do mình nghèo, không trả đủ tiền thì người ta đuổi thôi", ông nhớ lại.

Hiện tại, Phương Bình vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả góp căn hộ đang ở. Dù vậy, ông thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, không quá áp lực vì "tâm an vạn sự an".

Mi Lê