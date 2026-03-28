Mars Anh Tú (Tú Dưa): Ông bố 5 con giàu tình phụ tử

Mars Anh Tú, thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là ông bố đông con nhất nhì làng giải trí Việt với 5 người con, gồm 4 cô con gái và 1 cậu con trai: Linh Nhi, Ngân Hà, Lam Phương, Tú My và bé Su. Các con đến từ nhiều cuộc hôn nhân khác nhau: Linh Nhi là con từ mối tình thời sinh viên, Ngân Hà và Lam Phương là con với kiện tướng wushu Thúy Hiền, còn Phúc Minh và Tú My là con với người vợ hiện tại - ca sĩ Lam Trang.

Gia đình Mars Anh Tú.

Tú Dưa tự hào khi hầu hết các bé đều thừa hưởng gen nghệ thuật của bố. Con gái lớn Linh Nhi theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Quân đội, còn Ngân Hà học Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù ban đầu còn đắn đo vì sợ đông con ảnh hưởng kinh tế và thời gian, cuối cùng anh vẫn chiều ý vợ đón thêm thành viên thứ 5.

Quách Thành Danh: "Ông hoàng nhạc miền Tây" nuôi 5 con

Quách Thành Danh cùng vợ Bảo Ngọc có 5 con: Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Hai người chung sống 11 năm mới tổ chức đám cưới cuối năm 2023, bởi cứ cách 1-2 năm vợ anh lại sinh thêm con. Hành trình không thiếu thử thách: bé út sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, chi phí chữa trị lên tới 40 tỷ đồng nhưng may mắn đã có bảo hiểm. Dù vậy, họ chưa từng xem con là gánh nặng và luôn nỗ lực chăm sóc, chữa trị cho bé.

Gia đình Quách Thành Danh.

Quách Thành Danh kể trước khi đi diễn 2 ngày thường nấu sẵn 8-9 món để trong tủ lạnh vì các con chỉ thích ăn đồ bố nấu. Anh bộc bạch: "Cực nhưng mà vui, đây là điều hạnh phúc với tôi".

Lý Hải: Đạo diễn nghìn tỷ và người cha giản dị

Lý Hải và Minh Hà kết hôn năm 2010, có 4 người con: Rio (2011), Cherry (2013), Sunny (2014) và Mio (2016). Dù sở hữu khối tài sản lớn từ series phim Lật mặt, triết lý dạy con của họ lại rất giản dị. Các con được giáo dục tự lập từ nhỏ, học trường công như bạn bè đồng trang lứa và không được nuông chiều. Trang phục, đồ chơi đều được chọn theo tiêu chí thoải mái, không cần xa xỉ.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà.

Lý Hải từng chia sẻ: "Tôi thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn hơn là cho tiền. Mình muốn trang bị vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, các con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình".

Bằng Kiều: Bố của 4 "hoàng tử"

Bằng Kiều hiện là cha của 4 cậu con trai: Beckham, Colin, Kenzi (với vợ cũ Trizzie Phương Trinh) và bé út Benly chào đời khi anh đã ở tuổi 49. 3 con lớn sinh sống tại Mỹ nhưng Bằng Kiều vẫn luôn duy trì kết nối, để các con lớn thường xuyên trò chuyện cùng em út.

Bằng Kiều bên các con.

Diễn viên Anh Tuấn: Người cha tần tảo của 4 con

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng quen nhau từ năm 1991 tại lớp diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ và kết hôn 5 năm sau đó. Họ thừa nhận hôn nhân từng đứng trước bờ vực đổ vỡ. Cả hai từng ký đơn ly hôn rồi đi nộp, không ngờ đúng ngày đó phường không nhận. Trên đường về, họ rủ nhau ăn phở rồi giảng hòa.

Bức ảnh mới nhất của gia đình Anh Tuấn - Nguyệt Hằng với đầy đủ các con ruột, con rể và cháu.

Kinh tế từng là gánh nặng lớn với gia đình đông con. Giai đoạn khó khăn nhất, Anh Tuấn phải đeo khẩu trang đi chạy xe ôm ban ngày để không ai nhận ra, tối lại đưa vợ đi diễn. Vượt qua tất cả, anh dần ổn định và trở lại với nghề. Trong mắt Nguyệt Hằng, Anh Tuấn là người thích nấu ăn, sẵn sàng vào bếp dù là nửa đêm khi vợ con thèm món gì. Hai vợ chồng còn có quy ước dù bận đến đâu vẫn phải ngồi ăn cùng nhau một bữa mỗi ngày để gắn kết gia đình.

NSND Trần Lực: Người cha của 4 người con qua 3 cuộc hôn nhân

Trần Lực lập gia đình lần đầu tại Bulgaria khi mới 20 tuổi, có con trai Trần Hoàng. Năm 1991, hôn nhân tan vỡ, anh đưa con về nước. Cuộc hôn nhân thứ hai với 1 biên tập viên cũng chỉ kéo dài 3 năm. Đến nay, NSND Trần Lực hạnh phúc bên người vợ thứ 3 cùng 3 người con chung. Tổng cộng Trần Lực có 4 người con: Trần Hoàng, Trần Bông (Mỹ Anh), Trần Bờm (Trần Tú) và Trần Bách.

NSND Trần Lực và các con.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Trần Lực lên chức ông nội. Con trai và cháu nội của Trần Lực chơi đùa như bạn bè dù cách nhau 11 tuổi. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật danh giá, dù bận rộn, Trần Lực vẫn dành trọn thời gian tâm sự và chơi cùng các con như những người bạn thân, không ngần ngại đu trend TikTok hay chụp lại những khoảnh khắc hài hước của các nhóc tì.

Trần Lực và Trần Bờm kể về chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?":

