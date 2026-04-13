Nghi chồng ngoại tình, vợ bám vào xe tải đi đánh ghen. Ảnh: OC

Vụ việc xảy ra tại Maralbexi, thuộc khu tự trị Tân Cương, miền bắc Trung Quốc. Cảnh sát giao thông địa phương nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo của người dân về việc một người phụ nữ đang treo lơ lửng phía sau xe ô tô đang chạy trên đường.

Ngay sau đó, một tổ công tác đã được cử đến hiện trường để xác minh.

Những đoạn video do các tài xế ghi lại cho thấy, người phụ nữ bám chặt vào các thanh kim loại phía sau thùng xe trong khi chiếc xe vẫn di chuyển.

Hình ảnh nguy hiểm này nhanh chóng gây xôn xao, song nguyên nhân thực sự chỉ được làm rõ sau khi cảnh sát tiến hành dừng phương tiện và điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ chính là vợ của tài xế, tên Yu. Theo lời khai, do nghi ngờ chồng ngoại tình, cô đã âm thầm bám theo khi anh rời khỏi nhà với hy vọng bắt quả tang.

Khi chồng lên xe đi ra ngoài vào buổi tối, cô Yu đã lén đi theo và bám vào phía sau xe, không để anh phát hiện.

Cảnh sát nhận định hành động này vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn hoặc gặp đoạn đường xóc, người vợ hoàn toàn có thể rơi xuống, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, trang OC đưa tin ngày 11/4.

Cuối cùng, cô Yu không bị xử phạt, tuy nhiên người chồng đã bị phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 772.000 đồng) và bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe do không kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi lưu thông.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước hành động liều lĩnh của người phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn gia đình thông qua đối thoại và tư vấn, thay vì những cách làm nguy hiểm và thiếu kiểm soát như trên.