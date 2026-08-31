Á hậu Thảo Nhi Lê vừa chia sẻ trên trang cá nhân chuyến đi Tuyên Quang (Hà Giang cũ) cùng bạn trai người Pháp Romain Leclef, chinh phục một trong những cung đường đẹp tại Việt Nam. Cặp đôi đi bằng xe máy trong 4 ngày, tự cầm lái một chiếc mô tô địa hình có thùng chở đồ phía sau, không thuê easy rider (người vừa chở khách và dẫn đường - PV).

Thảo Nhi Lê và bạn trai đã có khoảnh khắc xuống thuyền xuôi sông Nho Quế, len lỏi giữa 2 vách núi đá vôi dựng đứng phủ kín cây xanh.

Cặp đôi cũng tranh thủ dừng chân tắm ở một thác nước ẩn giữa rừng, nơi Thảo Nhi Lê diện bikini tạo dáng bên dòng nước đổ trắng xóa.

Thảo Nhi Lê và bạn trai khám phá Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Á hậu cho biết mỗi khu vực ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ) mang một cảnh sắc và không khí hoàn toàn khác nhau, tùy theo khí hậu, cây trồng và cách canh tác của người dân. Điều khiến Thảo Nhi Lê ấn tượng nhất là hình ảnh con người sinh sống ở khắp mọi nơi, từ lưng chừng núi, trên những đỉnh cao nhất, dưới thung lũng sâu cho đến ven sông, ven thác, tự tạo dựng nhà cửa và cộng đồng ở những nơi cô chưa từng tưởng tượng có người ở.

Người đẹp hạnh phúc tận hưởng những ngày nghỉ lễ cùng thiên nhiên.

Trong loạt ảnh, Thảo Nhi Lê thường xuất hiện với trang phục quần ống rộng, khăn trùm đầu chống nắng và mũ lưỡi trai, đúng phong cách phượt thủ giữa những đỉnh núi đá tai mèo trập trùng.

Á hậu nhắn nhủ những người muốn khám phá Tuyên Quang (Hà Giang cũ) nên chọn xe máy để cảm nhận trọn vẹn cung đường, còn với người chưa tự tin cầm lái nên thuê easy rider đi cùng. Riêng cô và bạn trai chọn cách tự lái xuyên suốt hành trình.

"Vài ngày tách khỏi cuộc sống thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên khiến tôi nhận ra cuộc sống này đẹp đẽ nhường nào và con người nhỏ bé ra sao giữa thế giới rộng lớn. Đó thực sự là khoảng thời gian chữa lành", cô viết.

Thiên nhiên Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hấp dẫn cặp đôi.

Đây là chuyến đi mới nhất độc lạ có '1-0-2' trong loạt hoạt động cặp đôi cùng thực hiện kể từ khi công khai hẹn hò. Romain Leclef là doanh nhân người Pháp, hiện giữ vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của một tập đoàn bao bì cho ngành dược phẩm và mỹ phẩm thành lập từ năm 1833. Anh xuất thân từ một gia tộc có gần 200 năm truyền thống kinh doanh nước hoa tại Pháp, là người kế nhiệm đời thứ 7 của gia tộc này, từng tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne và thạc sĩ tại HEC Paris.

Ngoài chuyện tình cảm, Thảo Nhi Lê và Romain Leclef còn là đối tác kinh doanh, cùng sáng lập thương hiệu nước hoa riêng và từng lên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 7 để gọi vốn cho dự án này. Mối quan hệ của cả 2 được công khai từ giữa năm 2025 sau thời gian dài giữ kín, và từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, từ châu Âu cho đến những cung đường miền núi phía Bắc như lần này.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM với vai trò người mẫu kiêm doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, nước hoa.

Ảnh: FBNV, video: TiKTok