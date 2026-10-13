Nghi bạn gái có người yêu mới, Phạm Minh Phúc (SN 2000, quê Gia Lai) mang dao đến phòng trọ, đâm nhiều nhát khiến nữ sinh viên người Lào tử vong rồi đến công an đầu thú.

Ngày 13/10, lãnh đạo phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nữ sinh viên người Lào tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 12/10, Phạm Minh Phúc (SN 2000, quê xã Ia Ly, hiện trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đi uống rượu cùng bạn bè tại phường An Phú.

Nghi phạm Phạm Minh Phúc. Ảnh: CACC

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Phúc nghĩ đến việc chị S.K. (SN 2006, sinh viên người Lào, trú tại khu tập thể Trường Đại học Lâm nghiệp, số 2 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú) có người yêu mới nên bực tức.

Sau đó, Phúc điều khiển xe máy đến nơi chị S.K. ở trọ. Trong cốp xe, Phúc đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu mang từ xã Ia Ly.

Đến đường Trường Chinh, Phúc dựng xe, lấy dao giấu trong áo khoác rồi đi vào khu tập thể, đột nhập phòng trọ của chị S.K. đâm nhiều nhát vào vùng thân và cổ nạn nhân.

Gây án xong, Phúc vứt dao tại phòng trọ, bỏ chạy ra ngoài, điều khiển xe máy về nhà rồi đến Công an xã Ia Ly đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm.

Lãnh đạo xã Ia Ly cho biết, trước đó, chị S.K. từng được Phúc dẫn về nhà chơi nhiều lần.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.