Đoàn nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện J&T Cargo

Đại học Thanh Hoa là trung tâm đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học hàng đầu châu Á. Theo bảng xếp hạng các trường đại học uy tín do Times Higher Education (THE) công bố tháng 5 năm 2026, Thanh Hoa xếp thứ 18 toàn cầu.

Việc đoàn nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa chọn J&T Cargo để khảo sát mang ý nghĩa quan trọng về góc độ học thuật lẫn quản trị kinh doanh. J&T Cargo được coi là một ví dụ điển hình về sự bứt phá nhanh chóng: từ một thương hiệu logistics Châu Á, nhanh chóng làm chủ thị trường logistics nội địa tại các quốc gia Trung Quốc, Đông Nam Á và vươn tầm quốc tế đến châu Mỹ, châu Âu.

Giải mã chiến lược của J&T Cargo tại thị trường Việt Nam

Tại buổi làm việc, đoàn nghiên cứu sinh Thanh Hoa đã đặt ra những câu hỏi trọng tâm nhằm giải mã chiến lược phát triển của J&T Cargo tại Việt Nam. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu quan tâm lý do J&T chọn Việt Nam làm thị trường chiến lược để triển khai nghiệp vụ vận chuyển hàng lớn (hàng nặng) - phân khúc đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật phức tạp và năng lực vận hành vượt trội.

NCS. Trần Tĩnh đặt câu hỏi tìm hiểu về chiến lược phát triển logistics của J&T Cargo tại Việt Nam

Chia sẻ về định hướng kinh doanh, đại diện J&T Cargo nhấn mạnh: Việt Nam đang là điểm sáng kinh tế của khu vực khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 8,02% năm 2025 - mức cao nhất Đông Nam Á.

Nằm ở cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, Việt Nam sở hữu tuyến đường xương sống Quốc lộ 1A nối dài toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mạng lưới vận chuyển đường bộ quy mô lớn. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng logistics từ Chính phủ Việt Nam đã tạo niềm tin vững chắc để J&T Cargo rót nguồn lực đầu tư mạnh mẽ.

Bên cạnh yếu tố thị trường, ông Vương Hạo - Giám đốc Trung tâm Nhân sự J&T Cargo khẳng định chìa khóa then chốt giúp doanh nghiệp đứng vững chính là chiến lược "bản địa hóa nguồn nhân lực". Khi bước vào thị trường, J&T Cargo ưu tiên tuyển chọn đội ngũ nhân sự người Việt giàu kinh nghiệm trong ngành logistics. Việc kết hợp giữa quy chuẩn quản trị quốc tế cùng sự am hiểu tường tận về nhu cầu giao nhận, tuyến đường vận chuyển và đặc điểm thị trường của nhân sự bản địa đã giúp J&T Cargo thiết kế nên những giải pháp vận tải tối ưu, tiết kiệm chi phí và đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

"Với tư cách là một doanh nghiệp logistics, vận tải lớn tại Trung Quốc và Đông Nam Á, khi bước vào Việt Nam, chiến lược bản địa hóa và các dự án của J&T Cargo là điều chúng tôi muốn tìm hiểu nhất. Thông qua chuyến khảo sát này, những vấn đề mà tôi và các thành viên trong đoàn quan tâm đều đã nhận được những câu trả lời rất rõ ràng", bạn Trần Tĩnh - một nghiên cứu sinh tiến sĩ trong đoàn chia sẻ.

TS. Quản Hạo (trái) - đại diện ĐH Thanh Hoa trao quà lưu niệm cho ông Vương Hạo - Giám đốc Trung tâm Nhân sự J&T Cargo

Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững

Cuộc gặp giữa các nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa và các nhà quản trị doanh nghiệp J&T Cargo đã hé mở về cách doanh nghiệp logistics nước ngoài thích ứng với thị trường Việt Nam đầy năng động. Những trao đổi cởi mở về mô hình vận hành, hệ sinh thái công nghệ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng nặng đã đem lại giá trị thực tiễn lớn cho đoàn nghiên cứu Đại học Thanh Hoa.

Sự đánh giá cao từ một trường đại học uy tín thế giới như Đại học Thanh Hoa góp phần cổ vũ cho chiến lược phát triển bền vững của J&T Cargo. Sự kiện này lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của J&T Cargo: không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng nặng, đóng góp tích cực vào sự bứt phá của ngành logistics Việt Nam và tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu vận chuyển tiên phong, hiệu quả trong khu vực.

Gia nhập Việt Nam năm 2025, J&T Cargo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh trên 5kg với chi phí cạnh tranh, đồng thời triển khai mô hình Hợp tác kinh doanh bưu cục vận chuyển hàng nặng hỗ trợ đối tác địa phương phát triển kinh doanh một cách hiệu quả. Đến nay, doanh nghiệp có gần 130 bưu cục, hơn 500 nhân viên đang làm việc tại các văn phòng, chi nhánh trên toàn quốc, tổng diện tích kho bãi khai thác hơn 26.000 m2 cùng hơn 1.500 nhân viên giao hàng, tổng trọng lượng hàng hóa đã vận chuyển đạt hơn 10.000 tấn.

(Nguồn: J&T Cargo)