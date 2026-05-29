# Thi lớp 10
Podcast
Tuần Việt Nam
Chính trị
Sự kiện
Xây dựng đảng
Đối ngoại
Bàn luận
Kỷ nguyên mới của dân tộc
Quốc phòng
Quốc hội
Nghị quyết 57
Thời sự
Dân sinh
Giao thông
Tin nóng
Đô thị
Pháp luật
Kinh doanh
Net Zero
Tài chính
Đầu tư
Thị trường
Doanh nhân
Tư vấn tài chính
Dân tộc và Tôn giáo
Tin tức
Sắc màu Việt Nam
Chính sách phát triển
Nhân vật
Đời sống tôn giáo
Tư vấn
Giáo dục
Nhà trường
Chân dung
Góc phụ huynh
Tuyển sinh
Du học
Học Tiếng Anh
Trắc nghiệm
Khoa học
AI CONTEST
Điểm thi THPT
Điểm chuẩn CĐ-ĐH
Thế giới
Bình luận quốc tế
Chân dung
Hồ sơ
Thế giới đó đây
Việt Nam và thế giới
Quân sự
Thể thao
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Tin chuyển nhượng
Tường thuật trực tiếp
Video thể thao
Dữ liệu bóng đá
Hậu trường
Các môn khác
Văn hóa - Giải trí
Thế giới sao
Nhạc
Phim - Truyền hình
Sách
Mỹ thuật - Sân khấu
Di sản
LHP châu Á Đà Nẵng - DANAFF
Đời sống
Gia đình
Chuyện lạ
Ẩm thực
Giới trẻ
Mẹo vặt
Tâm sự
Tuần Việt Nam
Sức khỏe
Tin tức
Làm đẹp
Tư vấn sức khỏe
Đàn ông
Các loại bệnh
Công nghệ
Thị trường
Chuyển đổi số
Hạ tầng số
An ninh mạng
Sản phẩm
AI
Xe
Xe mới
Khám phá
Sau tay lái
Diễn đàn
Tư vấn
Đánh giá xe
Giá xe
Dữ liệu xe
Bất động sản
Dự án
Nội thất
Tư vấn
Thị trường
Nhà đẹp
Cơ hội an cư
Du lịch
Chuyện của những dòng sông
Đi đâu chơi đi
Ăn Ăn Uống Uống
Ngủ Ngủ Nghỉ Nghỉ
Bạn đọc
Hồi âm
Chia sẻ
Thơ
Ngày mai tươi sáng
Chính trị
Thời sự
Kinh doanh
Dân tộc và Tôn giáo
Thể thao
Giáo dục
Thế giới
Đời sống
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Công nghệ
Ô tô xe máy
Du lịch
Bất động sản
Bạn đọc
Tuần Việt Nam
Công nghiệp hỗ trợ
Giảm nghèo bền vững
Nông thôn mới
Dân tộc thiểu số và miền núi
Nội dung chuyên đề
English
Hồ sơ
Ảnh
Video
Multimedia
Podcast
Đính chính
24h qua
Tuyến bài
Sự kiện
Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
Liên hệ tòa soạn
Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại:
02439369898
- Hotline:
0923457788
Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
Liên hệ quảng cáo
Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
Hotline:
0919 405 885 (Hà Nội)
-
0919 435 885 (Tp.HCM)
Email: contact@vietnamnet.vn
Báo giá:
http://vads.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Tải ứng dụng
Độc giả gửi bài
Tuyển dụng
Talks
Hồ sơ
Ảnh
Video
Multimedia
Podcast
24h qua
Tuyến bài
Sự kiện nóng
Liên hệ tòa soạn
Liên hệ quảng cáo
Độc giả gửi bài
Tuyển dụng
Lịch vạn niên
Aa
Facebook
Zalo
Email
Sao chép liên kết
Aa
Aa
Dân tộc và Tôn giáo
Chính trị
Thời sự
Kinh doanh
Dân tộc và Tôn giáo
Giáo dục
Thế giới
Thể thao
Văn hóa - Giải trí
Đời sống
Sức khỏe
Công nghệ
Xe
Bất động sản
Du lịch
Bạn đọc
Sắc màu Việt Nam
Thứ Sáu, 29/05/2026 - 07:05
Ngôi cổ tự 3 thế kỷ là 'mái nhà' của đàn chim trời
Tào Đạt
Xem các bài viết của tác giả
Sao chép liên kết
29/05/2026 07:05 (GMT+07:00)
Nằm giữa không gian xanh mát, chùa Hang không chỉ nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer đặc sắc, mà còn là nơi cư ngụ của hàng vạn chim cò.
Tọa lạc tại ấp 4, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, chùa Kompông Chrây (hay còn gọi là chùa Hang) được xây dựng từ năm 1637. Nơi đây không chỉ là một trong những ngôi chùa Khmer cổ kính của Nam Bộ, mà còn là nơi trú ngụ của hàng nghìn cá thể chim cò tự nhiên, tạo nên cảnh quan độc đáo hiếm thấy.
Nằm trong khuôn viên rộng khoảng 7ha, chùa Hang được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ như sao, dầu, tre, trúc..., tạo thành một hệ sinh thái xanh mát, thích hợp cho nhiều loài chim sinh sống và làm tổ.
Mỗi năm, sau thời gian di cư kiếm ăn, đàn chim lại trở về chùa vào mùa sinh sản (rời đi vào khoảng tháng Giêng âm lịch và trở về làm tổ từ khoảng một tháng trước), phủ kín các tán cây me quanh khuôn viên, mang đến khung cảnh sôi động giữa không gian thanh tịnh của chốn thiền môn. Những đàn chim về làm tổ, sinh sôi và được bảo vệ như một phần của đời sống tâm linh tạo nên cảnh quan độc đáo hiếm có.
Ban quản trị chùa cho biết, chỉ vài năm sau khi chùa Hang được xây dựng, chim trời đã tìm về đây sinh sống. Trong giai đoạn chiến tranh những năm 1960, đàn chim dần rời đi. Đến thập niên 1990, đàn chim quay trở lại, với số lượng ban đầu chỉ vài chục con, sau đó tăng lên hàng trăm và có thời điểm lên đến hàng chục nghìn cá thể. Dù số lượng rất lớn, các loài chim vẫn chung sống khá hài hòa, ít xảy ra tình trạng tranh giành nơi cư trú.
Ông Sơn Ngọc Sia, một phật tử gắn bó lâu năm với chùa, cho biết đàn chim gần như chỉ đậu trên các cây xanh xung quanh khuôn viên, không xâm phạm chánh điện hay các công trình tâm linh khác. Người dân địa phương cũng có ý thức bảo vệ đàn chim, kịp thời báo chính quyền khi phát hiện các hành vi săn bắt trái phép.
Một nét đặc sắc khác của chùa Hang, là cổng chùa được thiết kế theo dạng hang động với mái vòm độc đáo. Công trình gồm hai hang nhỏ hai bên và một hang lớn ở giữa, tạo nên hình dáng khác biệt so với nhiều ngôi chùa Khmer khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính đặc điểm này đã khiến người dân quen gọi nơi đây là chùa Hang.
Cổng chính khá nhỏ, phù hợp cho người đi bộ và xe máy, trong khi ô tô phải di chuyển qua lối cổng bên hông của chùa.
Chiều muộn, tiếng tụng kinh của các vị sư vang lên trong không gian chùa, cùng với tiếng chim trời về tổ, mang lại cảm giác bình yên.
Không chỉ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, chùa Hang còn là nơi lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường sinh thái đặc sắc.
Tháng 5/2025, chùa được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, góp phần khẳng định giá trị của một công trình hơn 3 thế kỷ tuổi ở vùng đất miền Tây Nam Bộ.
Ngôi chùa Khmer ở TPHCM tất bật chuẩn bị lễ hội đua ghe lớn nhất năm
Ngôi chùa Khmer duy nhất ở xứ biển TPHCM, lối lên có nhiều bức tượng lạ mắt
Ngôi chùa Khmer có giảng đường bằng gỗ cổ nhất miền Tây
Bình luận
Sao chép liên kết
Xem thêm về:
Phật giáo Nam tông
chùa Khmer
Vĩnh Long
Tin cùng chuyên mục
Tin mới