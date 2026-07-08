Làng Vũ Bổ Lỗ thuộc thị trấn Thanh Thủy Hà, thành phố Hưng Nghĩa. Toàn bộ ngôi làng nằm lọt giữa một hố sụt được bao bọc bởi núi đá, chỉ có duy nhất 1 con đường dẫn vào. Chính địa thế "dễ thủ, khó công" này đã giúp ngôi làng gần như nguyên vẹn sau nhiều biến động lịch sử.

Theo các tài liệu địa phương, Vũ Bổ Lỗ là ngôi làng của người Bố Y, có lịch sử hơn 600 năm.

Hiện làng có hơn 160 hộ dân sinh sống, phần lớn mang họ Trần. Người dân vẫn lưu truyền câu chuyện tổ tiên họ đã đến đây lánh nạn sau thời chiến và chọn vùng đất màu mỡ dưới đáy hố sụt để lập nghiệp.

Điều khiến du khách thích thú khi đặt chân tới Vũ Bổ Lỗ là khung cảnh mang đậm dấu ấn thời gian.

Những ngôi nhà tường đá, mái ngói xám, lối đi lát đá, bậc thềm đá và những cây đa, cây hoàng giác cổ thụ tạo nên một bức tranh làng quê yên bình như bước ra từ phim cổ trang.

Nhiều căn nhà cổ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, thậm chí có ngôi nhà được dựng trực tiếp trên nền đá tự nhiên mà không cần đào móng sâu.

Ngôi làng đặc biệt có tuổi đời khoảng 600 năm. Ảnh: Sohu

Không gian trong làng hầu như không có dấu ấn thương mại hóa.

Người già ngồi trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ, trẻ em nô đùa trên những con đường lát đá, còn người dân vẫn gắn bó với nghề nông, trồng lúa và canh tác trên hơn 200 mẫu ruộng nằm ngay dưới đáy hố sụt.

Cuộc sống chậm rãi, giản dị khiến nhiều du khách ví nơi đây như một "chốn đào nguyên" giữa đời thực.

Một trong những điểm đặc sắc nhất của Vũ Bổ Lỗ là hệ thống thủy văn độc đáo.

Trên sườn núi phía đông có một mạch nước ngầm chảy quanh năm, cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng và tưới tiêu cho đồng ruộng.

Trong khi đó, phía tây hố sụt là một hố thoát nước tự nhiên có dạng hình nón, được người dân gia cố bằng những phiến đá xếp khít.

Hệ thống thoát nước tự nhiên của ngôi làng cổ là địa điểm được nhiều du khách check-in. Ảnh: Sohu

Khi mưa lớn, nước từ toàn bộ hố sụt sẽ theo cửa thoát này chảy xuống dòng sông ngầm bên dưới, giúp khu dân cư hầu như không bị ngập úng.

Theo giới địa chất Trung Quốc, Vũ Bổ Lỗ là một trong những hố sụt hiếm hoi trên thế giới còn có cộng đồng dân cư sinh sống ổn định.

Ngày nay, dù đời sống đã đổi thay với điện lưới, nước máy và phương tiện đi lại hiện đại, Vũ Bổ Lỗ vẫn giữ được phần lớn diện mạo truyền thống.

Chính sự kết hợp giữa kỳ quan địa chất, kiến trúc cổ và nhịp sống bình dị đã biến ngôi làng dưới đáy hố sụt này trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở phía tây nam Quý Châu, mang đến cho du khách cảm giác như tìm lại một miền quê xưa còn nguyên vẹn giữa nhịp sống hiện đại.