Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cùng 30 đại biểu Người có uy tín đại diện cho 464 Người có uy tín trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đa dạng dân tộc, tôn giáo, giàu bản sắc

Báo cáo tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, cho biết, An Giang có gần 5 triệu dân, 29 thành phần dân tộc, trong đó có 3 DTTS chính là Khmer, Hoa và Chăm. Toàn tỉnh có 35 xã thuộc vùng DTTS và miền núi, 434 ấp DTTS, trong đó 101 ấp đặc biệt khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Linh, các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa sinh sống đan xen, đoàn kết, có sự giao thoa văn hóa nhưng đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc riêng.

Các đại biểu Người có uy tín tham dự buổi gặp mặt

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã có nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS, trong đó có bảo tồn văn hóa truyền thống, hỗ trợ đóng mới ghe Ngo cho đồng bào Khmer và hỗ trợ người trực tiếp dạy chữ DTTS…

Về tín ngưỡng, tôn giáo, An Giang có 14 tôn giáo được công nhận với khoảng 2,2 triệu tín đồ. Đặc biệt, 4 tôn giáo nội sinh của Việt Nam gồm Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tứ Ân Hiếu Nghĩa Tà Lơn và Bửu Sơn Kỳ Hương đều có nguồn gốc từ An Giang.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh phát biểu tại buổi gặp mặt

Toàn tỉnh hiện có 464 Người có uy tín với thành phần đa dạng, gồm chức sắc tôn giáo, đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, giáo viên, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi và cán bộ cơ sở.

Những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc được thành phố quan tâm triển khai tương đối đồng bộ, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu về hạ tầng, nhà ở, đất sản xuất, sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa, dạy tiếng dân tộc và vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu kiến nghị tiếp tục ưu tiên nguồn lực giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế phù hợp từng địa bàn và bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục cùng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện Người có uy tín phát biểu tại buổi gặp mặt

Tiếp tục phát huy năng lực, vai trò uy tín trong cộng đồng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh An Giang.

Theo Thứ trưởng, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh cho biết, các chức sắc tôn giáo và Người có uy tín không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, làm đường, xây cầu, hiến đất xây dựng công trình và hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh trao quà cho các đại biểu là Người có uy tín

“Người có uy tín” vì thế không chỉ là danh hiệu mà là những người được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Thông tin về định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh cho biết Đảng, Nhà nước tiếp tục tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh cũng thông tin, hiện nay Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đang tham mưu hoàn thiện các chính sách về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

“Vừa qua Quốc hội cũng đã thông qua gộp tiếp các chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG về văn hóa, về y tế, về giáo dục để trở thành một chương trình MTQG chung. Trọng tâm tập trung nguồn lực và đầu tư trọng điểm chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân nói chung và chăm lo cho đời sống của đồng bào DTTS” Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh trao quà cho các đại biểu là Người có uy tín

Thứ trưởng đề nghị Người có uy tín tiếp tục phát huy năng lực, uy tín và vai trò gương mẫu, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương.

“Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ luôn đồng hành cùng các vị trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo”, Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh khẳng định.