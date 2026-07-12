Gia Lai:

Ngày 12/7, lãnh đạo UBND xã Ayun (Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ nổ khiến anh N. tử vong. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 10/7, tại khu vực trước sân, anh N. (SN 1988, trú tại làng Bông Pim, xã Ayun, tỉnh Gia Lai) đã dùng búa đập vào một vật thể nghi là vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Vật thể bất ngờ phát nổ khiến anh N. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu, song do vết thương quá nặng đã tử vong vào khoảng 9h cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, làm rõ nguyên nhân.