Hàng trăm bạn trẻ có mặt tại Bảo tàng TPHCM (phường Sài Gòn, TPHCM) để khám phá văn hóa truyền thống dân tộc thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như thắt lá dừa, vẽ heo đất, trang trí nón lá, quạt giấy và mặc thử áo dài tân niên.

Lần đầu được trải nghiệm thắt lá dừa, nhiều bạn trẻ không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Trong suốt quá trình thực hành, các bạn được nghệ nhân có hơn 15 năm kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, tận tình chia sẻ kỹ thuật và cách tạo hình từ những chiếc lá dừa.

Trực tiếp hướng dẫn khách tham quan, nghệ nhân xếp lá dừa Hà Thị Hồng Tho bày tỏ niềm vui khi có cơ hội giới thiệu nghệ thuật dân gian đến thế hệ trẻ. Chị mong muốn các bạn tiếp tục gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Không chỉ là sân chơi cho giới trẻ, sự kiện còn là dịp để các gia đình cùng trải nghiệm, gắn kết. Qua những hoạt động thực hành, văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Tại khu vực vẽ heo đất, trang trí nón lá và quạt giấy thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Tại đây, các bạn được tìm hiểu quy trình hoàn thiện sản phẩm, tự do sáng tạo theo sở thích và mang thành phẩm do chính mình thực hiện về nhà.

Với bạn Trần Diễm Trang (phường Minh Phụng) cho biết, đây là dịp đặc biệt để tìm hiểu những nghề thủ công truyền thống của ông cha. “Nhiều hoạt động em đã thấy từ nhỏ nhưng chưa có dịp tìm hiểu cách thực hiện. Workshop hôm nay mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người trẻ hiểu sâu hơn và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa Việt Nam trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam”, Trang chia sẻ.

Sau khi hoàn thành phần vẽ heo đất và trang trí quạt giấy, bạn Nguyễn Hoàng Kim Anh (phường Bình Phú) tiếp tục xếp hàng chờ trải nghiệm viết thư pháp. Kim Anh cho rằng, những hoạt động văn hóa truyền thống như thắt lá dừa, vẽ heo đất vẫn chưa thực sự gần gũi với giới trẻ. “Những buổi workshop thực tế như thế này giúp chúng em dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Em nghĩ cần có thêm nhiều hình thức đổi mới để lan tỏa những giá trị truyền thống đến người trẻ và bạn bè quốc tế”, Kim Anh chia sẻ.

Không chỉ thu hút đông đảo giới trẻ, sự kiện còn trở thành không gian để các gia đình cùng tham gia trải nghiệm và gắn kết dịp cuối tuần. Qua những hoạt động thực hành sinh động, các giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải gần gũi hơn, giúp người trẻ hiểu và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ ngày 20/11 đến 6/12/2026. Chương trình mang đến nhiều trải nghiệm như thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham quan triển lãm “Dấu xưa – Nét nay”, mặc trang phục truyền thống, viết thư pháp, trang trí quạt giấy, gốm, đan lá dừa và khám phá ẩm thực dân gian. Qua đó, bảo tàng mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, bằng những hình thức trải nghiệm sinh động và gần gũi.