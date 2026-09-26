Tôi và T. yêu nhau 5 năm. Hai năm trước, chúng tôi đã chuẩn bị làm lễ cưới. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi anh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ về trí nhớ, khả năng nhận thức.

Anh thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Có lần, anh đưa tôi đến quán ăn quen nhưng sau đó lại quên mất đường trở về nhà.

Suốt 2 năm qua, chúng tôi tìm đủ cách điều trị, hy vọng tình trạng của anh có thể ổn định. Nhưng gần đây, các biểu hiện bệnh ngày càng rõ rệt.

Tôi có nên chấp nhận mang tiếng là người nhẫn tâm, phụ bạc để có được hạnh phúc hay không? Ảnh minh họa: H.N

Anh bắt đầu quên tên đồng nghiệp, quên đường đến công ty. Có lúc anh không nhớ mình đang định đi đâu, làm gì. Anh cũng bắt đầu gặp khó khăn trong việc nhớ mặt người thân quen của mình. Có những ngày anh nhìn tôi vài giây rồi mới nhận ra.

Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang ở bên một người xa lạ. Tôi dành tình cảm cho anh nhưng không được anh đáp lại như trước.

Trong thời gian này, tôi được anh Q., người làm cùng công ty theo đuổi. Q. trẻ hơn anh T. và rõ biết hoàn cảnh của tôi. Anh nói mình sẽ không thúc ép và sẵn sàng chờ đợi tôi.

Bạn bè, người thân ai cũng khuyên tôi nên nghĩ đến tương lai vì tuổi xuân của người phụ nữ không dài. Dù vậy, tôi vẫn lưỡng lự.

Tuần trước, trong lúc cùng nhau tham gia lễ hội bánh dân gian, tôi vô tình để lạc anh T.. Tôi rất lo lắng, biết anh có thể bị lạc vì không nhớ đường về nhà nên tìm anh khắp nơi.

Cuối cùng, tôi thấy anh ngồi lặng lẽ tại trạm xe buýt. Đó cũng là nơi chúng tôi có lần đầu gặp gỡ. Tay anh ôm chặt chiếc túi có loại bánh ngọt mà tôi rất thích.

Tôi chạy đến bên anh, nước mắt lăn dài vì lo lắng lẫn vui mừng. Nhưng đáp lại, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, ngơ ngác.

Tình trạng bệnh của anh khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi biết anh không chọn căn bệnh này. Anh cũng chưa từng phản bội hay làm điều gì có lỗi với tôi.

Nhưng giờ đây, anh đã như một người xa lạ. Với tình hình hiện tại, tôi không biết mối quan hệ của cả hai sẽ đi về đâu. Tôi cũng không biết bản thân có đủ sự hy sinh để kề cận, chăm sóc người đàn ông đã không nhận ra mình nữa hay không.

Trong khi đó, Q. cho tôi cơ hội để có cuộc sống bình thường. Anh ấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn T. và có công việc ổn định. Bên anh tôi sẽ được chăm sóc, chiều chuộng.

Tuổi xuân không kéo dài mãi, tôi muốn có gia đình, sinh con và có người ở bên, chăm sóc khi về già. Tôi có nên chấp nhận mang tiếng là người nhẫn tâm, phụ bạc để có được hạnh phúc hay không?

Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.

Độc giả M.Q.