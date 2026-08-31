Chương 1 - Những mùa yêu thương, mở ra không gian thanh xuân, lãng mạn đầy sức sống. Nhóm Magic Band với 2 ca sĩ chính Phương Anh và Hồng Sơn tạo không khí sôi động với Bật tình yêu lên. Tiếp đó, Phương Anh đưa khán giả vào không gian hoài niệm da diết với Hương và Tình em là đại dương. Hồng Sơn lại mang đến sự cuồng nhiệt qua liên khúc Say em 1 đời - Sóng tình...

Trung Trần đưa người nghe qua mọi cung bậc.

Chương II - Những rung động của giao mùa đưa khán giả chìm đắm vào thế giới nội tâm sâu lắng qua những bản tình ca lãng mạn. Trung Trần mang năng lượng của thế hệ mới khi đứng ở nhiều vai trò khác nhau như: ca sĩ, nhạc sĩ đưa người nghe qua các cung bậc: lãng mạn trong Thích quá rồi nà, giằng xé nội tâm trong Phát điên hay quyến rũ với Muốn...

Christ V (Vũ Huy Cường) lại khắc họa sự cô đơn qua Bản tình ca mùa đông rồi ma mị trong bản R&B Shhhh. Noah (Vũ Quốc Anh) mang đến sự xoa dịu bằng hoài niệm trong Em ơi và nhịp điệu tươi trẻ trong Falling in Love.

Dangrangto (Trần Hải Đăng).

Chương III - Nhịp đập thời gian, rapper Dangrangto (Trần Hải Đăng) tạo nên bầu không khí vui nhộn với bài rap Love is và nhịp điệu quyến rũ trong Đắm say.

Chương IV - Thanh âm của những yêu thương, Nguyễn Trần Trung Quân gây ấn tượng với Màu nước mắt. Anh cũng khiến người nghe xúc động với 2 bản hit: Trong trí nhớ của anh, Tự tâm...

Chương V - Khúc giao mùa, khép lại chương trình với phần trình diễn của 3 thầy trò Nguyễn Trần Trung Quân, Christ V và Noah cùng hòa giọng ngẫu hứng trong Dành cho em, Cầu vồng lấp lánh.

Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện "Màu nước mắt"

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê