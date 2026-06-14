Sách Dấn thân cùng nghề báo như lời tự sự sâu, lặng và bền bỉ của nhà báo Tô Đình Tuân với nghề. Theo ông, dấn thân là thái độ sống, thái độ làm nghề, là sự lựa chọn mỗi ngày của người làm báo trước hiện thực nhiều khi gai góc, phức tạp và không ít thử thách.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động ra quyển sách thứ 2 trong sự nghiệp hơn 30 năm làm báo.

Sách dày hơn 400 trang, chọn lọc những bài viết trong hơn 30 năm làm báo, nhiều nhất là giai đoạn 2000-2020, lúc tác giả còn công tác ở Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số bài sau này, khi về đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Tập sách gồm các phần: "Theo dòng thời cuộc", "Sự kiện & vấn đề", "Vững bước đi lên", "Nhìn ra thế giới", "Phóng sự - ghi chép", "Chân dung nhân vật" cùng phần phụ lục ghi lại dấu ấn nghề nghiệp và những khoảnh khắc đáng nhớ của tác giả bên đồng nghiệp, lãnh đạo và người thân.

Tác giả cho rằng báo chí có một sứ mệnh riêng và giá trị lớn nhất của nghề báo chính là tinh thần dấn thân. Nếu không dấn thân sẽ khó có thể tạo nên những tác phẩm có giá trị và những thành tựu nghề nghiệp đáng nhớ.

Thông điệp ấy cũng được ông gửi gắm đến các sinh viên báo chí, những người đang chuẩn bị bước vào nghề. Ngoài ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm nghề nghiệp, cuốn sách còn là lời tri ân cuộc đời, tri ân nghề báo và món quà gửi đến những người làm báo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Tô Đình Tuân giao lưu cùng các khách mời.

Nhà báo Tô Đình Tuân chia sẻ thấy may mắn vì trong đời làm báo, ông không chỉ được viết mà còn được cùng đồng nghiệp góp phần tạo nên những chương trình có ích cho đất nước, cho nhân dân và cộng đồng.

Khi báo chí biết đặt mình trong nhịp đập của nhân dân, biết hướng về lợi ích chung, biết tổ chức những việc làm tử tế thì tờ báo không chỉ là nơi đăng tải thông tin mà còn là một điểm tựa tinh thần, một nhịp cầu xã hội, một nguồn năng lượng tích cực.

Bìa quyển sách "Dấn thân cùng nghề báo" của nhà báo Tô Đình Tuân.

“Còn cầm bút là còn thấy mình mắc nợ cuộc đời. Còn làm báo là còn phải đi, phải nghe, phải nghĩ, phải viết với tất cả sự cẩn trọng và lương tâm.

Tôi xin gửi đến bạn đọc cuốn sách này như một lời tri ân nghề báo, tri ân đồng nghiệp, tri ân bạn đọc và tri ân cuộc đời đã cho tôi được dấn thân cùng nghề báo”, ông chia sẻ.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đánh giá cao về tâp sách này với "những tác phẩm tâm đắc và hàm lượng tri thức, trí tuệ cao; tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và niềm tin yêu, tình cảm sâu đậm”. Ông Lê Quốc Minh cũng nhìn nhận nhà báo Tô Đình Tuân là một cây bút chính luận sắc sảo.

Đây là quyển sách thứ 2 của nhà báo Tô Đình Tuân sau hơn 30 năm hoạt động báo chí với nhiều vai trò khác nhau. Ông từng phát hành sách Dấu ấn 30 năm nghề báo vào năm 2025.

Toàn bộ doanh thu từ việc phát hành cuốn sách sẽ được sử dụng cho các hoạt động xã hội, tiếp nối tinh thần phụng sự cộng đồng mà Báo Người Lao Động và cá nhân nhà báo Tô Đình Tuân đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ảnh: HK, BTC