Từ giảng Phật pháp trên TikTok đến công đức qua mã QR, nhiều cơ sở Phật giáo ở Quảng Ninh đang ứng dụng công nghệ để kết nối với Phật tử, đồng thời từng bước nghiên cứu số hóa công tác quản lý.

Đưa Phật pháp lên TikTok, công đức qua mã QR

Không còn bó hẹp trong những buổi thuyết giảng tại chùa, các bài giảng Phật pháp đang đến gần hơn với Phật tử và người dân thông qua mạng xã hội. Facebook, TikTok trở thành những kênh chia sẻ giáo lý, giúp người quan tâm có thể tìm hiểu Phật pháp mọi lúc, mọi nơi.

Tại chùa Vân Phong (phường Hoành Bồ, Quảng Ninh), Đại đức Thích Thanh Vân, trụ trì nhà chùa, sử dụng Facebook để đăng tải các bài giảng Phật pháp và TikTok để chia sẻ nội dung thuyết pháp.

Việc ứng dụng mạng xã hội không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận giáo lý, đặc biệt với những người không có điều kiện thường xuyên đến chùa, mà còn tạo thêm phương thức kết nối giữa nhà chùa và cộng đồng.

Đại đức Thích Thanh Vân, trụ trì chùa Vân Phong (phường Hoành Bồ), sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các bài giảng Phật pháp.

Tuy nhiên, đưa Phật pháp lên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng nội dung. Các bài giảng cần được truyền tải dễ hiểu, phù hợp với môi trường trực tuyến nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tránh tình trạng cắt ghép, làm sai lệch giáo lý.

Không chỉ đổi mới phương thức hoằng pháp, công nghệ còn được ứng dụng vào các hoạt động thường ngày tại cơ sở thờ tự.

Tại chùa Long Tiên, mã QR được sử dụng để Phật tử công đức bằng hình thức chuyển khoản. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể thực hiện việc đóng góp mà không cần chuẩn bị tiền mặt.

Chị Phạm Thị Thu, ở phường Việt Hưng, chia sẻ: “Việc quét mã QR giúp tôi chủ động hơn, không phải chuẩn bị tiền mặt như trước. Công đức vẫn là việc tùy tâm, mã QR chỉ thay đổi cách thức thực hiện”.

Người dân thực hiện công đức qua mã QR tại chùa Long Tiên. Ảnh: Mỹ Dung

Bên cạnh hỗ trợ giao dịch, mã QR còn có thể được ứng dụng để giới thiệu lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa của các ngôi chùa, giúp người dân, du khách tìm hiểu thông tin ngay tại điểm tham quan.

Những ứng dụng này cho thấy công nghệ đang từng bước hiện diện trong đời sống Phật giáo, tạo thêm tiện ích nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa tâm linh của các hoạt động truyền thống.

Từng bước số hóa quản lý hoạt động Phật sự

Cùng với đổi mới phương thức hoằng pháp, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động Phật sự, nhất là trong bối cảnh tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam được sắp xếp theo hướng tinh gọn từ ngày 1/7/2025.

Quảng Ninh hiện có 625 tăng ni, hơn 150 cơ sở tự viện và khoảng 200.000 Phật tử sinh hoạt tại 260 đạo tràng, tổ, hội.

Với địa bàn trải rộng từ đô thị đến miền núi, biên giới và hải đảo, việc cập nhật thông tin, kết nối và phối hợp giữa các cơ sở Phật giáo đòi hỏi phương thức quản lý ngày càng linh hoạt.

Sau khi các đầu mối trung gian được tinh gọn, Ban Quản trị cơ sở tự viện đảm nhiệm vai trò trực tiếp hơn trong tổ chức hoạt động tại chùa. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy và nâng cao hiệu quả điều hành.

Hiện việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về tăng ni, tự viện đang được nghiên cứu, phối hợp và đề xuất triển khai từng bước.

Nếu được thực hiện đồng bộ, hệ thống có thể hỗ trợ cập nhật danh bộ tăng ni, quản lý thông tin nhân sự, tổng hợp dữ liệu an cư kiết hạ và các hoạt động Phật sự, giúp việc quản lý thuận tiện, chính xác hơn.

Quảng Ninh hiện có 625 tăng ni, hơn 150 cơ sở tự viện và khoảng 200.000 phật tử. Ảnh: Mỹ Dung

Theo Đại đức Thích Bảo Minh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ trên cả ba phương diện: con người, dữ liệu và quy trình vận hành, thay vì chỉ chú trọng đầu tư thiết bị, phần mềm.

Trong đó, tăng ni cần được trang bị kỹ năng công nghệ gắn với nghiệp vụ hành chính. Lực lượng tăng ni trẻ có thể phát huy vai trò hỗ trợ ứng dụng công nghệ tại các cơ sở tự viện.

Bên cạnh những tiện ích, việc bảo đảm an toàn dữ liệu, minh bạch trong giao dịch và hỗ trợ người chưa quen sử dụng thiết bị thông minh cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Từ những bài giảng trên mạng xã hội, công đức qua mã QR đến định hướng số hóa quản lý tăng ni, tự viện, Phật giáo Quảng Ninh đang từng bước thích ứng với môi trường số.

Chuyển đổi số không chỉ mang lại sự thuận tiện trong hoạt động Phật sự mà còn mở rộng khả năng kết nối với cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo trong đời sống hiện đại.