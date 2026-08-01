Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng, dự án vừa ra mắt giai đoạn 4 với Grand Boulevard Collection - bộ sưu tập nhà phố trên trục đại lộ 47m hướng đến nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản.

Ông Trần Đức Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Long Mekong (thành viên của Nam Long Group), đánh giá cao vai trò của Grand Boulevard Collection trong chiến lược hoàn thiện Nam Long II Central Lake và kỳ vọng đóng góp của dự án đối với khu vực nam Cần Thơ.

Ông Trần Đức Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Long Mekong

- Dòng sản phẩm nhà phố đại lộ đang nhận sự quan tâm lớn của thị trường. Đâu là sự khác biệt của dòng sản phẩm này thưa ông?

Nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm khác: diện tích, không gian sử dụng rộng rãi được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tùy biến; sản phẩm mang phong cách Nhật Bản tinh tế, hiện đại; đặc biệt là vị trí mặt tiền trên hai trục đại lộ 47m Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ. Hai tuyến giao thông lớn này mở hướng kết nối về các khu trung tâm khác của thành phố, trung tâm hành chính mới, hệ thống đường cao tốc hiện tại, cùng hạ tầng TOD hoàn thiện trong tương lai. Vì vậy giá trị của sản phẩm gắn trực tiếp với khả năng kết nối, nhận diện và khai thác thương mại. Đây cũng là những phiên bản giới hạn mang tính “signature” của dự án.

Với thiết kế đa công năng, nhà phố đại lộ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, phù hợp cho gia đình đông thành viên sinh sống, cửa hàng kinh doanh, văn phòng, cho thuê nguyên căn hoặc vừa ở vừa cho thuê.

Nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection nằm trên hai trục đường Trần Hoàng Na và Mai Chí Thọ rộng 47m. Ảnh phối cảnh

- Theo ông những giá trị nào của nhà phố đại lộ “bắt đúng” khẩu vị mới của nhà đầu tư?

Giữa thị trường đầy biến động, nhà đầu tư hiện nay rất thận trọng, ưu tiên giá trị thực của tài sản như có pháp lý an toàn, dễ khai thác và nằm trong khu vực có động lực phát triển dài hạn.

Grand Boulevard Collection chinh phục nhà đầu tư vì nằm trong khu đô thị đã vận hành, với định hướng trở thành một “hub giao thương” mới của Nam Cần Thơ, pháp lý minh bạch, công năng sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình như F&B, bán lẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn phòng hoặc cho thuê. Đặc biệt, hiện tại Nam Long II Central Lake có khoảng 2.000 cư dân đang sinh sống, tạo nhịp tiêu dùng thường xuyên. Dự kiến tháng 11/2026, chúng tôi tiếp tục bàn giao gần 700 căn NOXH, số lượng cư dân gia tăng sẽ tiếp tục bổ sung nguồn khách hàng cho các mô hình kinh doanh tại khu vực dự án.

- Theo ông dòng sản phẩm nhà phố đại lộ hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp của Nam Long II Central Lake như thế nào?

Với quỹ đất 43,8ha, dự án Nam Long II Central Lake có quy mô đủ lớn để vận hành đời sống đô thị. Trong đó hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước, hồ trung tâm 3,36 ha cùng hệ thống tiện ích sinh hoạt cộng đồng, thể thao, giải trí, giáo dục, y tế đã và đang được lần lượt đưa vào sử dụng. Nhờ quy hoạch bài bản, nơi đây đã trở thành lựa chọn an cư và là điểm đến vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Cần Thơ và du khách. Nếu đến khu đô thị vào buổi chiều, sẽ thấy một bức tranh bình yên và đầy sức sống. Các gia đình dạo chơi ven hồ, thả diều, đạp xe, xem chiếu phim ngoài trời, ăn uống. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô hàng nghìn người, tăng giá trị tinh thần cho đời sống đô thị.

Nhiều chuỗi tiện ích hiện đại tại Nam Long II Central Lake đã đưa vào vận hành

Trên nền tảng đô thị đã vận hành, nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection bổ sung không gian thương mại cho Nam Long II Central Lake, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực chất lượng cho cư dân và du khách.

Cho thấy giá trị của dòng sản phẩm này nằm ở khả năng kích hoạt hoạt động tiêu dùng hằng ngày, mở ra các cơ hội kinh doanh, gia tăng sức sống phố thị và hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp theo chiến lược chung của Nam Long.

- Với định hướng phát triển sắp tới của Nam Long tại Cần Thơ, liệu sẽ có thêm những đô thị đáng sống như Nam Long II Central Lake không thưa ông?

Nam Long đã có hơn 20 năm gắn bó với Cần Thơ qua các dự án như đô thị Nam Long Cần Thơ 1 (23ha), Nam Long Hồng Phát (16ha), Nam Long II Central Lake (43,8ha). Với chúng tôi, đây là một hành trình bền bỉ, lâu dài và đầy tâm huyết. Cùng với sự phát triển không ngừng của thành phố với mục tiêu trở thành đô thị sông - biển hiện đại của Đông Nam Á, trong tương lai Nam Long có kế hoạch tiếp tục tham gia đầu tư xây dựng những đô thị đáng sống khác theo mô hình đô thị tích hợp, với đích đến cuối cùng là nâng tầm chất lượng sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cũng như nâng cao hơn nữa hình ảnh một thành phố Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.

- Xin cảm ơn ông!

An Mai (thực hiện)