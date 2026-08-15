Sau khi hoàn thành phim
Hoa hồng trên ngực trái, diễn viên Diệu Hương cùng gia đình định cư tại California, Mỹ đến nay đã được gần 7 năm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vườn nhà ngập rau thơm, hoa và trái theo mùa khiến ai cũng phải trầm trồ.
Diệu Hương ra vườn nhà hái đào.
Đào, phật thủ và hoa trong vườn nhà nữ diễn viên.
"Việc đầu tiên sau chuyến du lịch của gia đình tôi là cùng nhau nấu ăn. Đêm về tôi lọ mọ muối vại dưa, vại cà rồi chia hộp để nhà ăn và đem tặng mọi người. Cà pháo tươi giòn tôi được chị bạn thân tặng. Đúng là “giàu vì bạn”, tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời, ở bên này mà đặc sản quê hương cũng đầy đủ", Diệu Hương viết.
Trái cây trong vườn nhà gồm đào, lựu, táo. "Mùa hè, khi bữa cơm tối xong xuôi là lúc người lớn thư thái uống với nhau tách trà, miếng bánh, chụp cho nhau tấm hình đẹp, ngắm con thơ và cây cối vườn nhà. Em biết ơn cuộc sống và những hạnh phúc giản đơn như vậy", cô viết.
Với Diệu Hương, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất, đó là khi thấy những mầm xanh nay đã kết trái, mỗi ngày mỗi lớn cũng như việc nuôi con trẻ, chăm cây xinh, ngắm nhìn những yêu thương của mình khôn lớn mỗi ngày.
"Chiều chiều, em nấu cơm trong tiếng ríu rít của các con ngoài bể bơi gọi vào: “Mẹ ơi hôm nay ăn gì ạ” “Mẹ ơi, ngày mai ăn gì ạ”? Nghỉ hè nhà em đón các cháu sang chơi và các bạn hàng xóm cũng sang nhà mình nữa, trại hè thu nhỏ tại chính góc sân và khoảng trời này lúc nào cũng rộn ràng", cô viết về niềm hạnh phúc mỗi ngày.
Diệu Hương sinh năm 1985, tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua các phim
Bánh đúc có xương, Hoa hồng trên ngực trái. Năm 2019, Diệu Hương cùng gia đình sang Mỹ định cư và vắng bóng màn ảnh từ đó tới nay. Trang cá nhân là nơi cô kết nối với bạn bè, khán giả, chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc hiện tại.
Dù sống ở Mỹ nhưng nữ diễn viên cùng gia đình vẫn giữ nếp nhà với những phong tục truyền thống ở quê hương, thắp hương cho tổ tiên... để không quên cội nguồn.
Diệu Hương hái đào trong vườn nhà:
Ảnh, video: FBNV
Cuộc sống của diễn viên Diệu Hương tại Mỹ giờ ra sao?
Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình sau gần 2 năm định cư tại Mỹ.