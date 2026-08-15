Với Diệu Hương, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất, đó là khi thấy những mầm xanh nay đã kết trái, mỗi ngày mỗi lớn cũng như việc nuôi con trẻ, chăm cây xinh, ngắm nhìn những yêu thương của mình khôn lớn mỗi ngày.