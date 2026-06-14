Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly từng đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Ba Sao Mai 2011 dòng thính phòng, giải Nhì cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM năm 2017.

Nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như: Album Miền xa thẳm, album Mùa lá đi qua, album Lời ru nguồn cội, MV Mùa đông không lạnh, MV Khúc ru, MV Khúc mùa xuân, MV Có Đảng sáng soi…

Nguyễn Khánh Ly bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc vào năm 2023. Hiện cô là giảng viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.