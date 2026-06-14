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Nhà vườn của Tiến sĩ, ca sĩ Khánh Ly Gia Lâm rộng 25.000m2, theo mô hình con rùa do chính ông xã một họa sĩ, kiến trúc sư dành nhiều tâm huyết xây dựng.
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Đây là nơi để gia đình và người thân Khánh Ly về nghỉ vào dịp cuối tuần. Khu đất được mua sau khi Khánh Ly và chồng kết hôn 2 năm. 
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Khu nhà chính nằm chính giữa lưng rùa, có bể bơi xanh mát và hàng thông đỏ trị giá tiền tỷ do ông xã Khánh Ly mua từ nước ngoài về. 
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Khu nhà vườn có thủy đình rộng lớn, dưới có bể cá Koi. 
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Bể bơi xanh mát là nơi cuối tuần cả gia đình Khánh Ly thư giãn. 
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Khánh Ly và con trai rất thích chăm sóc cá Koi. 
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Với khu ăn uống rộng rãi, nữ ca sĩ đùa rằng nếu sau này con trai lấy vợ, ít nhất không phải thuê khách sạn để tổ chức hôn lễ. 
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Nhà vườn của Khánh Ly cũng như một trang trại thu nhỏ với rất nhiều vật nuôi, từ chim, bò, gà, mèo, dê, ngan, ngỗng...
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Có rất nhiều loài chim được nữ ca sĩ nuôi, chăm sóc. 
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Đặc biệt, khu nhà vườn còn có khu nuôi mèo cảnh của Anh. Nữ ca sĩ thuê hai bác sĩ thú y chăm sóc mèo mỗi ngày. 
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Theo ước tính, hàng tháng, nữ ca sĩ "đổ tiền" vào khu nhà vườn khoảng hơn 200 triệu đồng, bao gồm cả 6 người giúp việc trông nom, chăm sóc. 
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Khu nhà vườn nhà nữ ca sĩ cũng như vườn bách thú thu nhỏ nhưng không khai thác du lịch, không thu một đồng dịch vụ nào. 
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Niềm vui của Khánh Ly mỗi khi trở về nhà vườn là nhìn những vật nuôi hít thở không khí trong lành sau những ngày làm việc căng thẳng. 
Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly từng đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Ba Sao Mai 2011 dòng thính phòng, giải Nhì cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM năm 2017.

Nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như: Album Miền xa thẳm, album Mùa lá đi qua, album Lời ru nguồn cội, MV Mùa đông không lạnh, MV Khúc ru, MV Khúc mùa xuân, MV Có Đảng sáng soi

Nguyễn Khánh Ly bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc vào năm 2023. Hiện cô là giảng viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: Bin Leo
Clip: Tư liệu