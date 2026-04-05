Ban tổ chức Mai Vàng tri ân của Báo Người Lao Động vừa vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Cường và NSND Phượng Loan.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường được vinh danh "Mai vàng tri ân".

Nhạc sĩ Nguyễn Cường là một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam đương đại, nổi bật với những sáng tác mang đậm âm hưởng Tây Nguyên.

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông ghi dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt ca khúc giàu bản sắc văn hóa, kết hợp tinh tế giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại.

“Âm nhạc của Nguyễn Cường không chỉ tái hiện không gian núi rừng hùng vĩ mà còn truyền tải chiều sâu tâm hồn và đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Những sáng tác của ông góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa đến công chúng rộng rãi, khẳng định vị trí bền vững của ông trong nền âm nhạc Việt Nam”, ban tổ chức cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường xúc động gửi lời cảm ơn khán giả, đồng nghiệp với chặng đường gần 50 năm sáng tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường từ Hà Nội bay vào TPHCM dự sự kiện vinh danh mình. Trên sân khấu, ông xúc động gửi lời tri ân đồng nghiệp, khán giả đã dõi theo, ủng hộ suốt quãng đường làm nghệ thuật.

"Xin tri ân tới tất cả những người trong nghề, những người đã ủng hộ và yêu thương tôi cho đến giờ phút này", nhạc sĩ nghẹn ngào nói.

Ban tổ chức mời ca sĩ dân tộc Ydzang Arul biểu diễn 2 ca khúc của nhạc sĩ là Ly cà phê Ban Mê và Ta yêu nhau từ Buôn Mê Thuột. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng ngẫu hứng hát vài câu, nhận được sự hưởng ứng lớn của khán giả.

Bên cạnh nhạc sĩ Nguyễn Cường, NSND Phượng Loan là gương mặt thứ 2 được vinh danh. Trên sân khấu, chị xúc động nhắc lại kỷ niệm khi nhận Giải Mai Vàng với vai bà giáo Dung trong vở Nước mắt thâm tình cách đây 20 năm.

NSND Phượng Loan được vinh danh.

NSND Phượng Loan là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, bắt đầu ca hát từ khi mới 13 tuổi. Sở hữu chất giọng khỏe, ngọt cùng lối diễn xuất mộc mạc, chị nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Trải qua hơn 40 năm gắn bó với nghề, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn để đời, như Dạ Hương trong Cải lương loài hoa không tên, Phương Tâm trong Hãy yêu nhau thật lòng hay Đặng Thị Huệ trong Đêm hội Long Trì.

Chia sẻ VietNamNet, NSND Phượng Loan nói hạnh phúc vì ở tuổi 60 vẫn còn được ghi nhận sau danh hiệu NSND. Với chị, bất cứ giải thưởng hay bằng khen nào đều có ý nghĩa động viên to lớn đối với người nghệ sĩ.

"Niềm vui của tôi ở tuổi này không phải tiền bạc, danh tiếng, mà trên hết là sự ghi nhận của công chúng. Cả đời tôi chỉ làm nghệ thuật, mong được đứng trên sân khấu tới ngày cuối cuộc đời", chị nói.

Những năm qua, Phượng Loan vẫn miệt mài trên sàn diễn. Bên cạnh diễn xuất, chị làm công tác truyền nghề hay ngồi ghế giám khảo chấm thi, nâng bước các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực cải lương. Phượng Loan cũng thường xuyên tham gia Hội đồng Nghệ thuật của Giải Mai Vàng qua các mùa.

Chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội Tôn vinh Cà phê - Trà Việt lần thứ 4 - năm 2026, được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm quảng bá nông sản Việt với công chúng và bạn bè quốc tế.

Các nghệ sĩ nhiều thế hệ biểu diễn trong chương trình.

Tham gia biểu diễn gồm nhiều nghệ sĩ như NSND Phượng Loan, NSƯT Vũ Luân, Nguyễn Phi Hùng, S.T Sơn Thạch, Phạm Quỳnh Anh, Phương Anh, Đông Quân, Dương Quốc Hưng, Quang Đại, Thu Thảo…

Chương trình được chia thành 3 chương, lần lượt với các chủ đề: Nghệ sĩ Mai Vàng với âm nhạc, Âm nhạc & cà phê và Giai điệu trẻ, tái hiện những giai đoạn truyền thống lẫn hiện đại, tôn vinh những giá trị bền vững của âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Siu Black hát "Đôi mắt Pleiku" của nhạc sĩ Nguyễn Cường

