Chiều 16/6, tại họp báo giới thiệu Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết thành phố đang chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào du lịch, dịch vụ sang nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, mục tiêu của Đà Nẵng không còn dừng ở các diễn đàn xúc tiến đầu tư truyền thống mà hướng tới định hình cấu trúc tăng trưởng mới với ba trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính quốc tế (IFC), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, cho biết sau 3 năm triển khai các chương trình phát triển vi mạch bán dẫn, nguồn nhân lực của Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng từ doanh nghiệp. Theo ông Phong, đây là vấn đề trọng tâm mà thành phố đang tập trung tháo gỡ.

Ông Phong cho biết điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn là nguồn nhân lực.

Đến nay, Đà Nẵng đã ban hành 7 nghị quyết liên quan đến các ngành công nghệ chiến lược, trong đó có chính sách riêng về phát triển nhân lực bán dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các chính sách này nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Đà Nẵng, đồng hành cùng thành phố trong đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, mô hình liên kết “ba nhà” gồm Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời thu hút đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Hiện Sở KH&CN đang phối hợp với Đại học Đà Nẵng và các chuyên gia để thúc đẩy mô hình liên kết này, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, nơi Đà Nẵng tập trung phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn.

Theo ông Lê Sơn Phong, sau hơn một năm triển khai Đề án phát triển vi mạch bán dẫn và AI, Đà Nẵng dự kiến sẽ có những sản phẩm đầu tiên ngay trong năm nay.

Tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, thành phố đã có phòng thí nghiệm phục vụ công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab), với sự tham gia của khoảng 7 doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên về vi mạch và hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn.

Đây là những kết quả ban đầu để thu hút và giữ nhân nhân lực công nghệ.