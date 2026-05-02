8 năm và quyết định không hối tiếc

MC thể thao Đặng Thu Huyền sinh năm 2002, bén duyên với bóng chuyền từ năm 11 tuổi, tham gia các giải trẻ từ năm 14 tuổi. Với vị trí chuyền hai, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Năm 2020, tại giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ quốc gia ở Tam Đảo, Thu Huyền được trao danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất, đồng thời cùng đội giành chức vô địch. Cô cũng từng đảm nhiệm vai trò đội trưởng tuyển U19 Việt Nam.

Tháng 3/2021, ở tuổi 19, Đặng Thu Huyền tuyên bố giải nghệ. Quyết định đó đến sau 2 năm giằng co. Đặng Thu Huyền kể trong suốt khoảng thời gian đó, cô liên tục dao động giữa việc tiếp tục hay dừng lại, thậm chí có những lúc định cố thêm một chút nữa. Nhưng cuối cùng Đặng Thu Huyền quyết định dừng lại.

Nhìn lại 8 năm ăn tập từ thuở lên 10, Thu Huyền thừa nhận sự đánh đổi là có thật - những buổi tụ tập, những kỳ nghỉ hè, những thứ bình thường của tuổi trẻ mà bạn bè đồng lứa có mà cô thì không. Nhưng điều Đặng Thu Huyền nhận lại từ quãng đời đó như kỷ luật, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực từ rất sớm.

Lạc lõng giữa các vai trò rồi tìm lại chính mình

Năm 2022, Đặng Thu Huyền lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đồng thời lọt top 5 Người đẹp Biển. Cùng năm đó, cô nhận lời gia nhập VTVcab, bắt đầu con đường MC thể thao. Chưa đầy 5 năm, 3 hình ảnh hoàn toàn khác nhau từ sân thi đấu, sân khấu hoa hậu, trường quay truyền hình đã định hình nên Đặng Thu Huyền của hiện tại.

"Khi được làm việc trước ống kính mà vẫn là chính mình, không phải gồng lên, tôi thấy đó là lúc mình thoải mái nhất", Thu Huyền trả lời VietNamNet khi được hỏi "đâu mới là mình".

Chuyển từ vận động viên sang MC là cuộc lột xác không dễ dàng. Phản xạ của một người quen hành động bằng cơ thể hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của nghề dẫn chuyện như phải quan sát rộng, cập nhật nhanh, phản xạ bằng ngôn từ chứ không phải cơ bắp.

Đặng Thu Huyền kể thời gian đầu nói vấp, quên ý, phản xạ chưa nhanh. Điều giúp cô vượt qua không phải là né tránh mà là tiếp nhận góp ý thẳng thắn từ đồng nghiệp đàn anh đàn chị với nguyên tắc sai ở đâu sửa ở đó.

Áp lực ngoại hình và cách một người phụ nữ chọn im lặng đúng chỗ

Tại giải bóng chuyền VĐQG 2026 đang diễn ra ở Đông Anh, Hà Nội, Thu Huyền liên tục thu hút mọi ánh nhìn. Sở hữu chiều cao 1,76m cùng gương mặt thanh tú và hiểu biết chuyên môn về bóng chuyền, cô nhận được nhiều tình cảm từ người xem truyền hình.

Thu Huyền đón nhận sự chú ý đó một cách điềm tĩnh, vui vì được quan tâm nhưng không để bản thân bị cuốn vào đó. Với cô, đó chỉ là động viên, không phải đích đến. Điều Đặng Thu Huyền thực sự muốn là mỗi lần xuất hiện của mình góp phần kéo khán giả đến với giải đấu.

Nhưng phía sau ánh hào quang đó là những định kiến không dễ chịu. Đặng Thu Huyền thừa nhận trong hơn 2 năm làm MC thể thao, việc ngoại hình quá nổi bật đôi khi kéo theo nghi ngờ về chuyên môn. Cô không chọn cách giải thích hay phản bác mà chọn cách làm tốt công việc, để năng lực lên tiếng.

Ở tuổi 24, Đặng Thu Huyền vẫn độc thân. Cô không phủ nhận lịch làm việc dày đặc tại VTVcab và những chuyến công tác liên tục khiến chuyện tình cảm thêm phần phức tạp. Công việc của Đặng Thu Huyền khá đặc thù, người đồng hành cần hiểu điều đó.

Để duy trì vóc dáng ở chiều cao 1,76m cùng lịch sóng dày đặc, Đặng Thu Huyền không có công thức bí mật nào, chỉ là thói quen vận động đều, ăn uống cân bằng và ngủ đủ khi có thể. Cô cho rằng kỷ luật từ những năm tháng tập bóng chuyền đã ngấm vào người, giờ duy trì không còn là việc phải cố.

Một ngày hoàn toàn tự do của Thu Huyền là tập nhẹ, nghe nhạc, đi cà phê với bạn bè, chỉ là những thứ nhỏ nhưng là việc cô yêu thích.

Đặng Thu Huyền không vạch sẵn lộ trình cho tương lai. Cô muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực truyền thông, thể thao hoặc phong cách sống với tiêu chí miễn còn thấy mình phát triển thì vẫn muốn thử.

Đặng Thu Huyền ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022:

Minh Phi

Ảnh: FBNV, Video: Uni