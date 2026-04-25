Nhắc đến Tiêu Ân Tuấn, nhiều khán giả không khỏi bồi hồi khi nhớ về thời hoàng kim của anh trên màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên từng là gương mặt quen thuộc của hàng loạt phim cổ trang đình đám.

Hào quang “nam thần cổ trang” một thời

Sinh năm 1967, Tiêu Ân Tuấn là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) từ thập niên 1990, được mệnh danh “đệ nhất mỹ nam cổ trang”.

Nam diễn viên gắn liền với các vai diễn cổ trang đình đám.

Khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, Tiêu Ân Tuấn gặp nhiều khó khăn trước khi nổi tiếng. Vai Triển Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa (1994) đưa anh thành sao hạng A, được tôn là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”. Năm 1999, vai Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý phi đao giúp anh bứt phá toàn châu Á nhờ phong thái thư sinh, diễn xuất tinh tế.

Sau đó, vai Dương Tiễn trong Bảo Liên Đăng tiếp tục giúp anh củng cố vị thế trong dòng phim kiếm hiệp.

Bên cạnh diễn xuất, anh còn phát hành các album như Tiêu Ân Tuấn (2009) và Mr. Vincent (2011). Tuy nhiên từ khoảng năm 2018, nam diễn viên dần rút khỏi làng giải trí, chuyển sang nhiếp ảnh và theo đuổi cuộc sống bình dị.

Tiêu Ân Tuấn nổi tiếng với vai diễn Nhị Lang Thần trong "Bảo Liên Đăng".

2 lần đổ vỡ và những biến động đời tư

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của anh nhiều biến động. Năm 1994, Tiêu Ân Tuấn kết hôn với chuyên viên trang điểm Hoàng Uyển Lâm và có 2 con gái, trong đó Tiêu Mạn Đình nối nghiệp cha. Do bận rộn và mâu thuẫn kéo dài, cuộc hôn nhân kết thúc năm 2005.

Để giành quyền nuôi con, anh từng chấp nhận ra đi tay trắng, song 2 con vẫn ở với mẹ, khiến mối quan hệ cha con có thời gian xa cách, thậm chí con gái lớn từng chủ động giữ khoảng cách.

Tiêu Ân Tuấn có 2 con gái trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Sau khi ly hôn Hoàng Uyển Lâm, Tiêu Ân Tuấn rơi vào trạng thái trầm cảm, chán nản và từng tìm đến rượu để giải tỏa. Trong giai đoạn suy sụp nhất, anh gặp diễn viên Lâm Thiên Ngọc, người đã ở bên động viên và giúp anh vượt qua khó khăn.

Năm 2014, cả 2 tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng không kéo dài khi thường xuyên xa nhau vì công việc, dẫn đến rạn nứt và ly hôn vào năm 2021. Trước truyền thông, nam diễn viên giữ im lặng, chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng mọi chuyện “xảy ra theo quy luật tự nhiên”.

Tiêu Ân Tuấn cũng không thể giữ được cuộc hôn nhân thứ 2.

Sống kín tiếng bên con gái và mẹ già

Trong một chương trình truyền hình, con gái lớn Tiêu Mạn Đình từng tiết lộ cô chỉ biết tin cha tái hôn qua truyền thông, dẫn đến tổn thương và mâu thuẫn lớn giữa 2 cha con.

Thậm chí, cô từng phản ứng gay gắt và không muốn cha có thêm con với người vợ mới. Dù vậy, cô vẫn một mình đến dự đám cưới, lần đầu gặp Lâm Thiên Ngọc và dần thay đổi suy nghĩ theo thời gian.

Con gái lớn của Tiêu Ân Tuấn từng có khoảng thời gian giữ khoảng cách với cha.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Tiêu Ân Tuấn và con gái đã thay đổi hoàn toàn. Cả 2 thân thiết như bạn bè, thường xuyên chia sẻ và đồng hành trong cuộc sống. Khi con gái gặp chuyện buồn trong tình cảm, nam diễn viên không chỉ an ủi mà còn hài hước trêu đùa để giúp con vượt qua.

Ở tuổi 59, nam diễn viên sống tại Gia Nghĩa, tận hưởng cuộc sống bình dị bên mẹ và con gái.

Anh tự nhận mình là “người giúp việc siêu đẳng” khi tự tay nấu ăn, chăm sóc mẹ ở tuổi 94 và duy trì lối sống lành mạnh. Cuộc sống của anh xoay quanh việc chăm sóc gia đình, trồng cây, nuôi chim và theo đuổi nhiếp ảnh.

Diện mạo hiện tại của nam diễn viên.

Nguồn: 360, Sina