Lạng Sơn:

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu (SN 1974, trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (SN 1989, trú xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn)về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra trong tháng 8 tại khu vực cụm công nghiệp Na Dương.

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát được vận chuyển đến khu vực cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Đổ san lấp để tạo mặt bằng trong cụm Công nghiệp Na Dương 3. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Quá trình điều tra xác định, Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Tại vị trí này, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường bị đổ thải khoảng 900 tấn.

Lực lượng công an xác định khối lượng chất thải rắn thông thường. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó ngày 28/9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú khối phường Đông Kinh, Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh) và Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú xã Lộc Bình) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tháng 8 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình phá dỡ tòa nhà liên cơ số 01A, hơn 126 tấn chất thải xây dựng đã được vận chuyển, đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng/16km ở Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng cho quãng đường 16km.

Một tổng giám đốc ở Quảng Ninh bị khởi tố Ông H. bị khởi tố do chỉ đạo nhân viên đổ hơn 121 tấn chất thải rắn ra các thửa đất liền kề tại xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh.