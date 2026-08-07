Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về cấp giấy phép hoạt động và tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo kết luận, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 127 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cung cấp; kiểm tra, xác minh tại 16 Trung tâm Y tế, 5 phòng khám đa khoa và 12 phòng khám chuyên khoa trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, một số hồ sơ cấp giấy phép có biên bản thẩm định không thể hiện nội dung về hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự; không đủ điều kiện về cơ sở vật chất; không có giấy xác nhận quá trình hành nghề; bác sĩ được cấp phép khám và điều trị Răng - Hàm - Mặt nhưng lại thực hiện chụp X-quang cho người bệnh...

Phòng khám Đa khoa Hương Sơn: Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn không có chứng chỉ đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.... Ảnh: Trần Hoàn

Một số cơ sở không đủ điều kiện về cơ sở vật chất; thiếu danh sách đăng ký người hành nghề; thiếu tài liệu chứng minh điều kiện về thiết bị y tế, nhân sự; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; cấp phép hoạt động tiêm chủng sai quy định.

Về tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các trung tâm y tế, một số đơn vị thực hiện không đầy đủ việc kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ thiết bị y tế; số lượng bác sĩ thực hiện khám, chữa bệnh chưa bảo đảm; tỷ lệ thực hiện danh mục kỹ thuật còn thấp; quy trình chuyên môn và hồ sơ hội chẩn không bảo đảm.

Việc kê đơn thuốc thông thường và thuốc gây nghiện, cũng như quản lý, cấp phát thuốc tại một số đơn vị còn sai quy định. Một số trung tâm y tế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tại các Phòng khám Đa khoa Hương Sơn, Phòng khám Đa khoa Thành Long, Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi và Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ, người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn không có chứng chỉ đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn.

Máy hút mũi không có nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại Phòng khám chuyên khoa Nhi bác sĩ Trần Quốc Dũng; Phòng khám Bác sĩ Tô Ngọc Bình chưa được cấp phép chụp X-quang và xét nghiệm trong giờ hành chính nhưng vẫn thực hiện; bác sĩ Nguyễn Thị Thảo được cấp phép khám, điều trị Răng - Hàm - Mặt nhưng thực hiện chụp X-quang cho người bệnh tại Nha khoa Quy Nhơn.

Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi: Người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn không có chứng chỉ đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn. Ảnh: Trần Hoàn

Đáng nói, Phòng khám Nội tổng hợp Hoài Nhơn, Phòng xét nghiệm Y khoa Hoài Nhơn, Phòng X-quang cử nhân Nguyễn Hữu Quãng và Phòng khám chuyên khoa Ngoại có cùng địa điểm hoạt động, phải dùng chung nơi đón tiếp bệnh nhân, nồi hấp tiệt trùng, hộp cấp cứu phản vệ và bảng hiệu.

Trước hàng loạt sai phạm nói trên, Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo thẩm quyền.