Ngày 6/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với Trần Phương Linh (31 tuổi), Lê Thiện Long (26 tuổi), Hoàng Thế Huy (37 tuổi), Bùi Thị Như Quỳnh (21 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Trước đó ngày 17/6, Linh, Huy và 2 người khác đến căn hộ cao cấp của Linh (ở quận Hoàng Mai) để chơi. Tại đây, Huy chuyển cho Linh 25 triệu đồng để mua ketamine và "nước vui". Sau khi ma túy được "ship" đến, cả nhóm cùng sử dụng.

Đến chiều ngày 18/6, Huy và Quỳnh mua thêm 2 gói "nước vui" với giá 5,8 triệu đồng để mọi người cùng sử dụng.

Đến tối ngày hôm sau, Linh gọi điện rủ thêm Long đến căn hộ của mình, đồng thời nhờ Long trên đường đi, mua thêm 2 chỉ ketamine.

Khoảng 22h ngày 19/6, Long đến nhà của Linh nhưng không mua được ma túy vì bên bán yêu cầu chuyển khoản trước. Huy sau đó chuyển 7,5 triệu đồng cho người bán ma túy. Sau đó, 2 chỉ ketamine được "ship" đến căn hộ của Linh cho cả Quỳnh và Long sử dụng.

Rạng sáng 20/6, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính căn hộ trên, bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số ma túy ketamine và "nước vui" chưa được các nghi phạm sử dụng hết.

Tại trụ sở điều tra, các đối tượng khai mua ma túy qua mạng xã hội, không biết người bán là ai, ở đâu.