Được du khách trong và ngoài nước biết đến với kỷ lục kép thế giới, Vinpearl Safari Phú Quốc rộng hơn 500 ha là “kỳ quan hoang dã” lớn nhất Việt Nam, đồng thời ẩn chứa nhiều câu chuyện nghề ít người biết.

Đằng sau thế giới kỳ thú ấy là những ca khó đến nghẹt thở, từ những cuộc “mai mối” cho chim quý đến hành trình tìm mẹ cho tê giác non hay cả tháng dỗ dành chú vẹt gãy chân, đong đầy tình yêu thương với muông thú.

Những cuộc “mai mối” dở khóc dở cười

“Ghép đôi cho động vật tưởng chừng là chuyện đơn giản, nhưng với những loài đặc biệt quý hiếm như gà lôi lam mào trắng (một loài chim thuộc họ Trĩ), chúng tôi lại gặp không ít tình huống dở khóc dở cười”, anh Bùi Phi Hoàng, Trưởng bộ phận chăm sóc động vật Vinpearl Safari Phú Quốc, mở đầu câu chuyện về những vị khách đặc biệt vừa đến Việt Nam từ châu Âu.

Tháng 5/2026, Safari tiếp nhận 20 cá thể gà lôi lam mào trắng, loài chim quý hiếm từng được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên tại Việt Nam. Sau hành trình dài và thời gian thích nghi với môi trường mới, đàn gà được chuẩn bị ghép đôi, nhân giống, mang theo hy vọng về những thế hệ có thể trở lại tự nhiên.

Cặp gà lôi mới “định cư” tại Vinpearl Safari Phú Quốc sau chặng bay hàng ngàn km

Tưởng mọi chuyện sẽ thuận theo bản năng của loài động vật, nào ngờ “giông bão” lại bắt đầu từ chính các “chàng gà”. Đến mùa giao phối, một số con trống có xu hướng trở nên hung hăng, liên tục đuổi đánh, thậm chí tấn công con mái. Những cuộc “mai mối” chưa kịp nên duyên đã đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

“Khó nhất là mỗi con một tính, đâu phải cứ đưa một con trống, một con mái vào chung khu nuôi là chúng chịu nhau. Anh em phải quan sát từng phản ứng, có khi vừa ghép đôi đã phải tách ra, điều chỉnh rồi kiên nhẫn thử lại. Có những con trống quá hung hăng, chúng tôi còn phải thay đổi cả khẩu phần ăn, giảm bớt lượng đạm, mong những cuộc ‘mai mối’ suôn sẻ hơn”, anh Hoàng kể.

Trớ trêu hơn, để bảo vệ gà mái trước những chú gà trống, đội ngũ còn phải bố trí thêm bụi cây, góc khuất làm chỗ ẩn nấp. Những cuộc “mai mối” tưởng chỉ cần vun vén cho đôi bên gần nhau, nào ngờ các “ông mai” lại phải tính cả đường thoát thân cho những “cô gà”, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến bao công sức ghép đôi đổ sông đổ biển.

Một tháng “dỗ dành” chú vẹt gãy chân

Nếu đàn gà lôi khiến nhân viên đau đầu vì “đàng trai” hung hăng, thì Moon, chú vẹt Macaw xanh vàng, lại khiến cả đội “mướt mồ hôi” vì… quá quấn người.

Được chị Trầm Thu Nhường – Tổ trưởng chăm sóc động vật cùng đồng nghiệp nuôi dưỡng từ nhỏ, Moon chẳng may gặp tai nạn gãy chân, buộc các bác sĩ thú y phải khẩn trương cố định xương bằng thanh inox rồi bó bột. Ca điều trị thành công, ai nấy tưởng có thể thở phào, chỉ cần giữ chú vẹt hạn chế vận động để xương mau lành. Nào ngờ, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.

Vốn quen được chăm bẵm, cứ vắng bóng người là Moon hoảng sợ, loay hoay tìm cách di chuyển. Đáng nói, điều tối kỵ với chiếc chân đang bó bột lại chính là vận động mạnh. Một phen hoảng loạn cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến công sức cứu chữa trước đó, khiến những người chăm sóc không khỏi thấp thỏm.

Chị Nhường đã gắn bó và chăm sóc chú vẹt Macaw tên Moon từ khi chú mới 2 tuần tuổi.

Không còn cách nào khác, nhân viên Vinpearl Safari Phú Quốc phải thường xuyên túc trực bên Moon, vừa dỗ dành, trấn an, vừa canh chừng từng cử động. Cuộc chạy đua giúp chiếc chân mau lành giờ không chỉ trông vào tay nghề bác sĩ mà còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của những người chăm sóc chú vẹt nhỏ.

Sau gần một tháng thấp thỏm, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng mang đến tin vui: chân Moon đã hồi phục đủ để tháo bột. “Nhìn chú vẹt nhỏ khỏe mạnh, lại tự do tung cánh, bao nhiêu lo lắng, nhọc nhằn của đội ngũ chăm sóc dường như tan biến. Với chúng tôi, chẳng có niềm hạnh phúc nào ấm lòng hơn thế”, chị Nhường bộc bạch.

“Mẹ Nhường” của rất nhiều em bé tại Vinpearl Safari

Gắn bó với Safari từ năm 2015, từng chăm sóc những chú hổ Bengal sơ sinh phải bú sữa ba tiếng một lần, chị đã quen với những đêm thiếu ngủ, những phen đứng ngồi không yên vì sức khỏe của muông thú. Để rồi mọi khó khăn đều được đền đáp khi chứng kiến những sinh linh mình nâng niu lớn lên khỏe mạnh.

Những niềm vui phía sau “kỳ quan hoang dã”

Ở Vinpearl Safari Phú Quốc, những phút giây hồi hộp đến nghẹt thở như thế chẳng hề hiếm. Anh Danh Thuận Phát - Tổ trưởng tổ tê giác, voi từng cùng đồng nghiệp thức trắng nhiều đêm chăm sóc Sữa và Đá, hai chú tê giác bị mẹ ruột từ chối, và đau đầu tìm một tê giác mẹ chịu đón nhận chúng. Chỉ khi hai con non có mẹ nuôi, những người chăm sóc mới thực sự yên lòng.

Anh Phát đã đồng hành cùng đàn tê giác trắng hơn 10 năm

Còn anh Danh Sinonl, người gắn bó với đàn hươu cao cổ suốt 10 năm, vẫn nhớ đêm mưa gió khi Hero chào đời sau ca sinh khó kéo dài bốn tiếng. Chú hươu non nặng khoảng 60 kg ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành bố. Với anh, được chứng kiến những “em bé” từng chăm bẵm từ thuở lọt lòng tiếp tục sinh ra thế hệ mới là niềm hạnh phúc không gì sánh được.

Anh Danh Sinol hiểu tính cách và nắm rõ đặc điểm của từng cá thể Hươu cao cổ sau 8 năm đồng hành

Trải rộng trên hơn 500 ha, Vinpearl Safari Phú Quốc là “kỳ quan hoang dã” hàng đầu khu vực với hơn 4.000 cá thể thuộc khoảng 200 loài động vật. Phía sau thế giới kỳ thú ấy là gần 150 nhân sự chăm sóc và thú y, nhiều người gắn bó hơn một thập kỷ, thuộc lòng từ tập tính đến những thói quen nhỏ nhất của từng con vật.

Hơn 10 năm đầu tư và phát triển, Vinpearl không chỉ kiến tạo một điểm đến khám phá thiên nhiên độc đáo và lớn nhất Việt Nam mà còn xây dựng môi trường chăm sóc, nhân giống và bảo tồn động vật hoang dã chuyên sâu. Đằng sau quy mô và những thành quả ấy là biết bao đêm trắng, những tháng ngày kiên nhẫn và tình yêu thương bền bỉ của người chăm sóc, coi mỗi con vật như đứa con bé bỏng của mình.

Thu Loan