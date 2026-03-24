Cấu trúc cơ bản của dãy số trên lốp xe ô tô Khi quan sát thành lốp, bạn sẽ thấy một dãy ký tự có dạng ví dụ như: P215/65R15 95H. Mỗi thành phần trong chuỗi này đều mang một thông điệp kỹ thuật riêng biệt: Loại xe (P/LT/T): Chữ cái đầu tiên phân loại mục đích sử dụng. P (Passenger vehicle) dành cho xe con, LT (Light Truck) cho xe tải nhẹ và T (Temporary) là lốp dự phòng.

Chiều rộng lốp (215): Con số đầu tiên trong dãy số trên lốp xe ô tô thể hiện chiều rộng bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường, tính bằng milimet (mm).

Biên độ hông (65): Đây là tỷ lệ phần trăm giữa chiều cao thành lốp so với chiều rộng mặt lốp. Chỉ số này càng thấp, thành lốp càng mỏng, giúp xe cảm giác lái thể thao hơn nhưng sẽ xóc hơn.

Cấu trúc lốp (R): Chữ R (Radial) là cấu trúc lớp lốp bố tỏa tròn phổ biến nhất hiện nay, giúp lốp bền bỉ và thoát nhiệt tốt.

Đường kính mâm (15): Con số này chỉ kích thước vành xe (lazang) tính bằng inch mà lốp đó có thể lắp vừa. Ảnh minh họa AI.

Chỉ số tải trọng và giới hạn tốc độ Nằm ngay sau thông số kích thước là tổ hợp số và chữ cái (ví dụ: 95H). Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng về giới hạn chịu tải và tốc độ tối đa mà dãy số trên lốp xe ô tô cung cấp: Chỉ số tải trọng (95): Con số này tương ứng với bảng quy đổi tải trọng tiêu chuẩn. Ví dụ, chỉ số 95 tương đương với khả năng chịu tải khoảng 690kg mỗi lốp. Việc chở quá tải trọng ghi trên lốp có thể dẫn đến nổ lốp khi di chuyển ở tốc độ cao.

Ký hiệu tốc độ (H): Các chữ cái như Q, S, T, H, V, W, Y biểu thị tốc độ tối đa lốp có thể chịu đựng. Chữ H tương ứng với vận tốc tối đa 210 km/h. Khi thay lốp, chủ xe tuyệt đối không nên chọn lốp có chỉ số tốc độ thấp hơn thông số nguyên bản của nhà sản xuất.

Cách kiểm tra thời hạn sử dụng qua mã DOT Một thành phần không thể bỏ qua trong dãy số trên lốp xe ô tô chính là mã DOT (Department of Transportation). Bốn chữ số cuối cùng trong dãy DOT sẽ cho biết thời gian xuất xưởng của lốp. Ví dụ: 3422 có nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 34 của năm 2022.

Chuyên gia lưu ý: Ngay cả khi gai lốp còn sâu, nếu lốp đã quá 6 năm tuổi, hợp chất cao su sẽ bị lão hóa, xuất hiện các vết nứt chân chim, làm giảm đáng kể khả năng an toàn. Ảnh minh họa AI.