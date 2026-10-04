Để giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Dưng cho rằng, bên cạnh đầu tư mới, cần đánh giá lại hiệu quả quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt hiện có, đồng thời cập nhật nhu cầu thực tế của từng địa bàn để lựa chọn phương án cấp nước, tích trữ nước phù hợp..

Theo ông Dưng, phương án cấp nước cần tính đến đặc điểm dân cư phân tán, tốc độ gia tăng dân số và nhu cầu phát triển du lịch. Riêng khu vực Cao nguyên đá, tỉnh kiến nghị huy động cơ quan quản lý, chuyên gia thủy lợi, đơn vị khoa học và Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cùng đánh giá địa chất, nguồn nước để lựa chọn giải pháp bảo đảm nguồn nước lâu dài.