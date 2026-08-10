Người giữ rừng từng là lâm tặc “có số má”

Ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, ông Dương Xuân Kiếm (53 tuổi), thôn 3, xã Ayun từng là một trong những lâm tặc “có số má” ở địa phương. Thế nhưng, từ hơn chục năm nay, cái tên “Kiếm lâm tặc” lẫy lừng một thời chỉ còn trong ký ức. Thay vào đó là hình ảnh một nhân viên bảo vệ rừng tận tụy.

Theo lời ông Kiếm, khu vực này trước đây được bao bọc bởi bạt ngàn những cánh rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Hà Ra (cũ), với rất nhiều gỗ quý như hương, dổi, pơ mu… Chỉ 1 ngày đi rừng, số tiền kiếm được từ khai thác gỗ có thể tiêu xài cả tháng.

“Cứ hết tiền tiêu lại giắt rìu vào rừng, chặt hạ cây rồi vạt thành phách cỡ 40x40 cm, dài 2,5 m chở khỏi rừng. Công việc tự do, dễ kiếm tiền nên lần lượt các cây gỗ quý có giá trị đều bị đưa vào tầm ngắm. Cứ thế, không biết bao nhiêu cây rừng đã ngã xuống dưới bàn tay của tôi”, ông Kiếm nhớ lại.

Sau khi “rửa tay gác kiếm”, ông Dương Xuân Kiếm (người đi đầu) trở thành nhân viên bảo vệ rừng tích cực và đầy trách nhiệm. Ảnh: M.Phương

Năm 2013, được sự thuyết phục của cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (cũ), ông Kiếm quyết định “rửa tay gác kiếm”, bắt đầu tham gia vào lực lượng bảo vệ rừng và trở thành một nhân viên tích cực. Không những thế, ông còn vận động một số lâm tặc bỏ nghề trở thành những người bảo vệ rừng.

Hiện nay, mức lương mỗi tháng ông Kiếm nhận được chỉ khoảng 4 triệu đồng. Nhưng với tâm niệm, mình đã xâm hại rừng thì phải “trả nợ” cho rừng, ông Kiếm đã không ngại khó, ngại khổ. Có thời điểm, ông phải túc trực trong rừng 3 - 4 ngày liền để giữ cho những cánh rừng được bình yên.

Nhờ thông thuộc đường rừng, lại nhận thức rõ ý nghĩa công việc mình đang làm nên ông trở thành người giữ rừng xuất sắc.

Trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ rừng

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai cũng có diện tích rừng rất lớn. Những người từng xâm hại rừng, giờ trở thành người giữ rừng như ông Kiếm cũng không ít.

Một ngày cuối tháng 7, theo chân cán bộ tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một (Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3), cùng các hộ nhận khoán tuần tra khu vực suối Đăk Cram, làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đi tuần tra rừng, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về những người từng là lâm tặc nhưng nay trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ rừng.

Người giữ rừng Đinh Văn Thoanh (áo khoác đen) trong một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: C.H

Một trong số đó là anh Đinh Văn Thoanh (33 tuổi), ở làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Từ năm 2016, vì cuộc sống khó khăn, nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu, anh đi làm thuê cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép với tiền công 300 - 400 nghìn đồng/ngày. Có thời gian, thấy việc khai thác gỗ dễ kiếm tiền nên anh tự mình đi khai thác và tìm mối để bán.

“Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập mà chưa nhận thức hết hậu quả của việc phá rừng. Nhiều lần được cán bộ quản lý, bảo vệ rừng tuyên truyền, tôi nhận ra rừng mất sẽ kéo theo nguồn nước cạn kiệt, đất đai bạc màu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ đó, tôi đã bỏ việc phá rừng, vận động người thân, bạn bè không tiếp tay cho các đối tượng xấu. Bản thân tôi cũng xin làm nhân viên bảo vệ rừng”, anh Thoanh chia sẻ.

Trong Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một còn có anh Trần Văn Sáng (28 tuổi) cũng từng là lâm tặc, sống bằng nghề khai thác gỗ trái phép.

Những người từng xâm hại rừng, nay trở thành người giữ bình yên cho những cánh rừng. Ảnh: C.H

“Giờ nghĩ lại, tôi thấy việc mình làm tổn hại đến rừng là rất đáng trách. Nhờ sự động viên của già làng và lực lượng bảo vệ rừng, tôi nhận ra việc mình làm là sai và quyết tâm từ bỏ để cùng bà con giữ rừng”, anh Sáng bộc bạch.

Tương tự, anh Đinh Văn Thành (21 tuổi) cũng từng theo các đối tượng xấu đặt bẫy thú rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Sau khi nhận ra sai lầm, anh Thành vận động gia đình nhận giao khoán hơn 30ha rừng và là thành viên tích cực trong tổ quản lý bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Văn Chiến - tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi Một - cho biết: Đơn vị cùng cộng đồng các làng đang quản lý hơn 5.456ha rừng phòng hộ thuộc 6 tiểu khu trên địa bàn xã Canh Vinh, Canh Liên và An Nhơn Tây. Riêng ở làng Canh Tiến, có 176 hộ nhận giao khoán bảo vệ hơn 3.700ha rừng.

“Trước đây, trên địa bàn có đến 50 - 60 người từng tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động xâm hại rừng như khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặt bẫy động vật rừng. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên nhiều người đã nhận thức cái sai không xâm hại rừng nữa. Trong đó, một số người trở thành nhân viên bảo vệ rừng tích cực. Chính tiếng nói của họ đã cảm hoá được nhiều đối tượng từ bỏ ý định xâm hại rừng nên việc quản lý, bảo vệ rừng cũng được tốt hơn”, ông Chiến cho biết thêm.