Sau mỗi mùa thi, điểm số mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho học sinh và gia đình. Có em vui vì đạt được kết quả như mong đợi, nhưng cũng có em cần thêm thời gian để nhìn nhận lại hành trình học tập của mình và chuẩn bị cho những lựa chọn tiếp theo. Ở giai đoạn chuyển tiếp từ THCS lên THPT, điều quan trọng là học sinh nhận được sự động viên, lắng nghe và đồng hành từ gia đình để tự tin bước tiếp.

Vì vậy, sau khi biết điểm, phụ huynh không nên chỉ tập trung vào kết quả thi hay điểm chuẩn mà cần nhìn nhận năng lực, sở thích và định hướng phát triển của con. Một môi trường phù hợp sẽ giúp học sinh phát huy thế mạnh, duy trì động lực học tập và có thêm cơ hội trải nghiệm, trưởng thành trong những năm THPT.

Sau khi biết điểm thi, phụ huynh cần rà soát những yếu tố nào?

Điểm thi là dữ liệu quan trọng, nhưng không nên là căn cứ duy nhất khi lựa chọn trường THPT. Trong 3 năm cấp 3, học sinh không chỉ học để hoàn thành chương trình phổ thông, mà còn bước vào giai đoạn hình thành thói quen tự học, khả năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, tư duy độc lập và định hướng sau THPT.

Vì vậy, sau khi biết điểm, phụ huynh có thể bắt đầu từ việc đối chiếu kết quả thi với nguyện vọng đã đăng ký, theo dõi thông tin điểm chuẩn, đồng thời nhìn lại mức độ phù hợp của từng lựa chọn với con.

Một môi trường học tập phù hợp không chỉ nằm ở danh tiếng hay điểm đầu vào, mà còn ở chương trình đào tạo, phương pháp học, sự đồng hành của giáo viên, khoảng cách di chuyển, mô hình sinh hoạt và khả năng khơi mở thế mạnh cá nhân của học sinh.

Bên cạnh đó, yếu tố sinh hoạt hằng ngày cũng rất quan trọng. Với nhiều gia đình tại khu vực nội thành Hà Nội, một môi trường bán trú thuận tiện, có lịch trình học tập khoa học, có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động tại trường nhưng vẫn duy trì sự kết nối với gia đình sau giờ học là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp từ THCS lên THPT.

Cấp 3 là giai đoạn học sinh thay đổi mạnh về tâm lý, nhận thức và thói quen. Một môi trường phù hợp có thể giúp các em duy trì động lực học tập, tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách hợp tác với bạn bè, rèn sự tự lập từng bước và khám phá thế mạnh cá nhân.

Lựa chọn môi trường học tập giàu trải nghiệm cho ba năm THPT

Trong giai đoạn phụ huynh chủ động tìm hiểu các lựa chọn học tập sau khi biết điểm thi vào lớp 10, Trường THPT FPT Tây Hà Nội là một trong những môi trường được nhiều gia đình quan tâm. Với mô hình bán trú tại khu vực nội thành, nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt thuận tiện, đồng thời giúp phụ huynh duy trì sự đồng hành thường xuyên cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp lên THPT.

Là trường học thuộc Hệ thống Trường Phổ thông FPT, THPT FPT Tây Hà Nội chú trọng định hướng giáo dục gắn với ba thế mạnh: Công nghệ, Tiếng Anh và Phát triển cá nhân. Đây cũng là những năng lực quan trọng giúp học sinh không chỉ hoàn thành chương trình phổ thông, mà còn từng bước chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Ở lĩnh vực công nghệ, học sinh được tiếp cận các nội dung như STEM, Coding, Robotics và AI thông qua chương trình “Trải nghiệm thế giới thông minh”. Chương trình được xây dựng theo lộ trình xuyên suốt trong hệ thống FPT Schools, giúp học sinh làm quen với tư duy công nghệ, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh công nghệ, tiếng Anh cũng là một trong những trọng tâm đào tạo tại THPT FPT Tây Hà Nội. Với giáo trình từ Nhà xuất bản Đại học Oxford, học sinh được phát triển năng lực ngoại ngữ theo hướng thực hành, giao tiếp và học thuật. Đây là nền tảng giúp các em tự tin hơn khi tiếp cận tri thức mới, mở rộng cơ hội học tập và chuẩn bị cho những lựa chọn sau phổ thông.

Không chỉ chú trọng kiến thức, nhà trường còn xây dựng môi trường học tập giàu trải nghiệm với các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, dự án thực tế, sân chơi học thuật, nghệ thuật, thể thao và các chương trình phát triển cá nhân. Học sinh được khuyến khích thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ đó nhận diện điểm mạnh, rèn sự tự tin, khả năng giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện và sáng tạo.

Sau khi biết điểm thi, điều phụ huynh cần làm không chỉ là đối chiếu điểm số hay chờ điểm chuẩn mà là cùng con nhìn lại năng lực, tính cách và nhu cầu học tập trong chặng đường THPT sắp tới. Một lựa chọn phù hợp sẽ giúp học sinh bước vào cấp 3 với tâm thế nhẹ nhàng hơn, có môi trường để học tập, rèn kỹ năng và từng bước xây dựng sự tự tin.

Với mô hình bán trú tại khu vực nội thành, định hướng tăng cường công nghệ, tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm, THPT FPT Tây Hà Nội là một trong những môi trường để phụ huynh và học sinh cân nhắc trong giai đoạn sau điểm thi. Nhà trường hiện tiếp tục nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2026 - 2027, tạo điều kiện để các gia đình tìm hiểu kỹ hơn về chương trình đào tạo, mô hình học tập và sự phù hợp với định hướng phát triển của con.

Bích Đào