Thương hiệu điện gia dụng đến từ Singapore NNIO chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền - Công ty Cổ phần Stavian Phân phối (Stavian Distribution), trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Stavian. Với triết lý “Làm cho cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn”, NNIO mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh gọn và tập trung vào giá trị thực chất cho không gian sống hiện đại.

NNIO: Thương hiệu của sự tin cậy và phong cách

Được thành lập vào năm 2024 bởi ông Frank Lim – chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gia dụng và phong cách sống tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, NNIO tập trung trang bị các tính năng cao cấp nhằm tối ưu hóa chi phí và mang lại giá trị sử dụng cao nhất.

Giữa thị trường gia dụng đầy cạnh tranh, tạo dấu ấn khác biệt qua 3 yếu tố cốt lõi:

● Công nghệ động cơ BLDC tiên tiến: Ứng dụng rộng rãi động cơ không chổi than (BLDC) thay cho động cơ AC truyền thống, giúp thiết bị gia tăng tuổi thọ, tối ưu điện năng và vận hành êm ái.

● Tiêu chuẩn làm sạch chuyên sâu: NNIO trang bị màng lọc cao cấp HEPA 14, kết hợp sức mạnh kép từ tia UV và Ion âm, kiến tạo không gian sống vô trùng.

● Cam kết đồng hành: Chế độ bảo hành lên tới 18 tháng cho tất cả các dòng sản phẩm.

Dải sản phẩm nổi bật: Thiết kế tinh tế, Tối ưu công năng

NNIO đón đầu xu hướng với hệ sinh thái sản phẩm thông minh bao gồm: Nhóm thiết bị làm mát (quạt không cánh an toàn, quạt đứng…), nhóm thiết bị làm sạch không khí và hút ẩm (máy lọc không khí, máy hút ẩm thông minh) và nhóm thiết bị làm sạch không gian (máy hút bụi đa năng, nhỏ gọn, tiện lợi) mang đến sự tiện nghi và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

Nhóm thiết bị làm mát - Quạt đứng, Quạt không cánh & Quạt điều hòa:

Sở hữu thiết kế hiện đại và động cơ BLDC tiên tiến, các dòng quạt NNIO hòa hợp với mọi không gian và hạn chế tiếng ồn tối đa. Sản phẩm tích hợp 3 chế độ làm mát, 9 mức tốc độ và có thể hẹn giờ lên đến 9 tiếng.

Tính năng tùy chỉnh mức gió ở số rất nhỏ, tạo ra luồng gió siêu nhẹ, tự nhiên và không bạt gió, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu làm mát êm ái và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, người lớn tuổi. Đặc biệt, quạt không cánh NNIO là lựa chọn hoàn hảo, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo va chạm cho các gia đình có trẻ hiếu động.

Nhóm thiết bị làm sạch không gian - Máy hút bụi không dây:

Đối với nhu cầu vệ sinh nhà cửa, các dòng máy hút bụi không dây NNIO ghi điểm nhờ thiết kế siêu nhẹ và nhỏ gọn, loại bỏ hoàn toàn sự vướng víu của dây điện. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa khi di chuyển làm sạch từ sàn nhà, sofa, bàn làm việc đến nội thất ô tô.

Sở hữu lực hút mạnh mẽ lên đến 23.000 PA cùng động cơ BLDC tiên tiến, máy xử lý nhanh gọn bụi mịn, rác lớn mà vẫn đảm bảo hạn chế tối đa tiếng ồn.

Kết hợp cùng 2 chế độ hút linh hoạt (tiết kiệm pin và hút mạnh), hộp chứa bụi tối ưu cùng hệ thống màng lọc HEPA giữ lại triệt để phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng, đồng thời thiết kế nhiều đầu hút nhỏ gọn, thiết bị mang lại một không gian sống sạch sẽ và an toàn.

Nhóm thiết bị làm sạch không khí và hút ẩm:

Máy lọc không khí NNIO hoạt động như một "lá phổi xanh" với màng lọc HEPA 14, tia UV và Ion âm, loại bỏ tới 99% bụi mịn PM 2.5 và vi khuẩn cũng như khử sạch mùi hôi khó chịu.

Người dùng hoàn toàn có thể "rảnh tay" tận hưởng bầu không khí trong lành nhờ cảm biến PM 2.5 thông minh, cho phép máy tự động đo lường chất lượng không khí theo thời gian thực và tự động điều chỉnh 4 cấp độ quạt tùy theo mức độ ô nhiễm của môi trường.

Sở hữu công suất 12L/ngày, máy hút ẩm NNIO kiểm soát hoàn hảo nồm ẩm và nấm mốc. Tích hợp theo dõi độ ẩm thời gian thực, chế độ sấy quần áo cùng khả năng tự ngắt thông minh, thiết bị mang đến trải nghiệm êm ái, an toàn và tiết kiệm điện năng vượt trội.

3. Bảng giá tham khảo các sản phẩm chủ lực