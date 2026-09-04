Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa báo cáo về sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo, khoảng 8h10 ngày 4/9, trong quá trình vận hành, tại lò gió nóng số 3 của lò cao số 1 (thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh) xảy ra sự cố, tạo tiếng nổ lớn, xuất hiện đám cháy và cột khói bốc cao.

Đến khoảng 8h30, lò cao số 1 đã hoàn tất việc dừng cấp gió. Khu vực cỏ lân cận bị cháy đã được lực lượng chức năng và doanh nghiệp xử lý.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, không có nhân viên nào bị thương trong sự cố. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ Ban cùng các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để động viên, chỉ đạo và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục sự cố.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cùng các nhà thầu đang rà soát, xử lý vụ việc và đánh giá nguyên nhân để đưa ra phương án khắc phục.

Đến nay, hiện trường sự cố đã được xử lý xong. Lò cao số 2 vẫn hoạt động bình thường, trong khi lò cao số 1 đang tạm dừng để đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống chung. Thời gian khắc phục dự kiến để lò cao số 1 có thể hoạt động trở lại là khoảng 48 giờ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, theo quy trình vận hành, 4 lò gia nhiệt cung cấp nhiệt cho một lò cao, trong đó thông thường có 3/4 lò hoạt động và 1 lò dự phòng. Vì vậy, trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài hơn dự kiến, lò cao số 1 vẫn có khả năng duy trì khoảng 80% công suất.