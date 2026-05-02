Trở lại thành phố sau Tết Nguyên đán, tôi hứa dịp 30/4 sẽ đưa vợ con về thăm quê. Những ngày cận lễ, mẹ liên tục gọi hỏi giờ về để bắt gà, mổ lợn làm cỗ đón con cháu.

Lễ này, tôi về thăm quê theo một cách thật bất ngờ.

Tôi nghe mà buồn, không biết nói sao vì đang trong lúc khó khăn. Sát ngày lễ, tôi gọi điện nói dối mẹ rằng lễ này mình không về được vì phải trực ở công ty.

Nghe vậy mẹ tôi không tỏ vẻ thất vọng hay buồn bã. Bà chỉ động viên tôi cố gắng làm việc, khi nào có thời gian thì về thăm bố mẹ.

Tôi nghe mẹ nói mà lòng nặng trĩu. Thế nhưng hôm qua, tôi bất ngờ nhận được một khoản tiền. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là ai đó chuyển nhầm vì tên tài khoản rất lạ.

Khi đang định tìm cách trả lại, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói đàn heo đến tuổi xuất chuồng, được giá nên bà bán đi và có một ít tiền.

Ở quê, bà chưa cần đến số tiền này nên gửi cho tôi xoay xở trước. Mẹ còn dặn có khó khăn thì cứ nói bố mẹ biết. Bố mẹ còn sức giúp thì giúp, không còn sức thì cũng có lời động viên tinh thần.

Tôi rất bất ngờ, không hiểu sao mẹ biết chuyện mình gặp khó khăn. Hỏi mãi, mẹ mới kể rằng, cô con gái 8 tuổi của tôi đã gọi điện cho ông bà nội.

Cháu kể tôi nói dối vì suốt mấy tháng qua, bố chỉ ở nhà, đưa đón cháu đi học. Con bé cũng kể gia đình bây giờ chỉ còn mẹ đi làm. Bố mẹ cũng thường cãi nhau về việc không đủ tiền chi tiêu.

Biết tin, mẹ tôi đã bán đi đàn lợn, nhờ người gửi tiền vào tài khoản cho con trai. Nghe mẹ nói, tôi vừa buồn vừa tủi hổ.

Ở tuổi 40, tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể lo cho bố mẹ mà vẫn để ông bà bận tâm. Ban đầu, tôi định trả lại bố mẹ số tiền trên nhưng nghĩ lại, làm như vậy sẽ khiến ông bà buồn.

Tôi nói lời cám ơn bố mẹ và hứa thu xếp, đưa vợ con về thăm nhà. Tôi sẽ có kỳ nghỉ trọn vẹn và xem đó như thời gian nghỉ ngơi, làm mới tinh thần trước khi trở lại thành phố để tìm công việc mới.

Biết tin, bố mẹ tôi vui lắm. Mẹ nói đã để dành con lợn chắc thịt chờ cháu nội về cùng làm cỗ.

Tôi ngồi lặng rất lâu sau cuộc gọi và nhận ra rằng, mình có thể thất bại ngoài xã hội, có thể mất việc, mất tiền… nhưng luôn có một nơi để trở về.

Độc giả B.M.