Một vòng lặp thú vị của làm đẹp đang diễn ra, khi những gì từng bị xem là "cũ kỹ" giờ lại được gọi tên bằng một khái niệm mới.

Khi “noona-maxxing” trở thành lối sống mới của người trẻ

Trên mạng xã hội nước ngoài đầu năm 2026 nổi lên một trào lưu mang tên “noona-maxxing”: đây là cách gọi tên cho việc tối ưu hóa một khía cạnh nào đó của đời sống, ở đây Gen Z tận hưởng những thói quen của thế hệ trước từ phong cách sống, đến thời trang hay thậm chí cả gu thường thức.

Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn phong cách sống mới gọi vui là “nội-maxxing”: tự nấu nướng, chọn nguyên liệu tươi, sống giản dị thay vì chạy theo hiệu suất.

Đây không đơn thuần là một trào lưu gây sốt rồi lụi tàn. Những thói quen như ưu tiên nấu ăn tại nhà với nguyên liệu tươi theo mùa vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, ngày càng được nhiều người trẻ nhìn nhận là những nguyên tắc sống bền vững, đáng gìn giữ lâu dài.

Trong ngành làm đẹp, xu hướng này phản chiếu thành một câu hỏi khác: tại sao phải tìm kiếm công thức xa lạ, trong khi câu trả lời có thể đã nằm sẵn trong nồi nước gừng sả mẹ nấu mỗi khi trở trời, hay cách chăm sóc da bằng nghệ tươi mà bà vẫn làm suốt mấy chục năm qua?

Gen Z không hoài cổ, họ đang chọn lọc lại

Đây không phải là chuyện người trẻ quay lưng với khoa học để chạy theo hoài niệm. Ngược lại, thế hệ Z được thúc đẩy bởi tư duy đặt sức khỏe lên hàng đầu, đề cao sự minh bạch về thành phần và ưu tiên những sản phẩm dịu nhẹ, an toàn, đáng tin cậy để sử dụng lâu dài thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn.

Nói cách khác, Gen Z không tìm về quá khứ vì hoài cổ, mà vì họ nhận ra trong đó có những giá trị đã được thời gian kiểm chứng, đủ an toàn và đủ thật để đặt niềm tin. Đây cũng là lý do khiến những nguyên liệu tưởng như chỉ thuộc về thế hệ trước như gừng, sả, nghệ, đậu đỏ, bưởi... bất ngờ quay lại đường đua làm đẹp.

Ba lớp tinh thần của “nội-maxxing” tại Cỏ Cây Hoa Lá

Là thương hiệu theo đuổi định vị "Mỹ phẩm Bản Địa", Cỏ Cây Hoa Lá nhìn nhận câu chuyện này như một sự xác nhận cho hướng đi đã lựa chọn từ đầu, thể hiện qua ba lớp tinh thần xuyên suốt trong từng sản phẩm.

Thứ nhất là sự đơn giản trong thành phần. Giống như cách bà, mẹ ngày xưa chăm sóc bản thân chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong bếp, sản phẩm của Cỏ Cây Hoa Lá ưu tiên bảng thành phần tối giản, tự nhiên và lành tính, được xây dựng từ chính nguyên liệu bản địa như chè xanh, gừng, đậu đỏ hay muối Sa Huỳnh.

Thứ hai là sự kết nối với văn hóa cội nguồn. Mỗi nguyên liệu không chỉ là thành phần trên bao bì mà còn gắn với câu chuyện về những người nông dân, những vùng nguyên liệu xanh và tình yêu dành cho nông sản Việt, điều đã âm thầm nuôi dưỡng thói quen chăm sóc bản thân của nhiều thế hệ phụ nữ Việt.

Thứ ba là sự trân trọng khoảnh khắc hòa mình cùng thiên nhiên. Trong nhịp sống hiện đại dễ khiến người trẻ kiệt sức vì công việc, việc gội đầu bằng thảo mộc hay chăm sóc da bằng gừng nghệ mỗi tối trở thành một nghi thức chữa lành nhỏ, một khoảng riêng để chậm lại giữa ngày bận rộn.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global, điều thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá làm không phải là giữ nguyên công thức dân gian, mà là chuẩn hóa chúng bằng nghiên cứu và khoa học hiện đại, để một bí quyết từng chỉ truyền miệng trong gia đình có thể trở thành sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Dầu gội Gừng Sả từng được vinh danh Amazon's Choice trên Amazon Mỹ minh chứng cho thấy một công thức bản địa hoàn toàn có thể đứng vững ở sân chơi toàn cầu.

Ở thị trường trong nước, sản phẩm cũng từng bước có mặt tại các hệ thống bán lẻ và dược phẩm như Pharmacity, Aeon Mall, Canifa và SammiShop.

Khi điều "cũ" nhất lại trở thành điều đáng tin

Có một nghịch lý thú vị đang diễn ra trong ngành làm đẹp: giữa hàng loạt hoạt chất công nghệ cao liên tục ra mắt, thứ khiến người tiêu dùng trẻ tin tưởng nhất lại là những gì đã được thời gian và nhiều thế hệ phụ nữ Việt kiểm chứng. Một nguyên liệu đã đồng hành cùng bà, cùng mẹ suốt năm mươi năm, tự thân nó đã là một lời cam kết về độ an toàn và hiệu quả.

Với Cỏ Cây Hoa Lá, đây không phải là câu chuyện "bắt trend", mà là hành trình đưa nguyên liệu bản địa, tri thức chăm sóc bản địa và văn hóa bản địa trở lại đúng vị trí: không phải một ký ức để hoài niệm, mà là nền tảng để tiếp tục phát triển, phù hợp với nhịp sống và tiêu chuẩn khoa học của hôm nay.

Và biết đâu, khi "nội-maxxing" tiếp tục lan rộng, người trẻ sẽ nhận ra bí quyết làm đẹp tốt nhất chưa bao giờ ở đâu xa, mà vẫn luôn ở ngay trong căn bếp của bà, chỉ là giờ đây được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, khoa học hơn, hiện đại hơn.

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Số 31, Ngách 158/124 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Hà Nội

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Bích Đào