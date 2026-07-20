Những ngày qua, giới mộ điệu xôn xao về ồn ào trên mạng xã hội giữa NSND Thanh Tuấn và nghệ sĩ cải lương Bùi Trung Đẳng.

Nguồn cơn, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng đăng lại trích đoạn Bến cũ từng giúp anh đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2010; đồng thời là trích đoạn "kinh điển" gắn liền với tên tuổi NSND Thanh Tuấn cùng câu hỏi: "Khán giả nghe xem Bùi Trung Đẳng luyến láy giống sư phụ Thanh Tuấn bao nhiêu phần?".

Trước một bình luận cho là hai giọng hát quá giống nhau, Bùi Trung Đẳng phản bác rằng giọng Quảng Ngãi (NSND Thanh Tuấn quê Quảng Ngãi - PV) thì không thể giống được.

Khi bình luận này gây xôn xao trên mạng xã hội, NSND Thanh Tuấn bất ngờ đăng lên fanpage: "Bùi Trung Đẳng, em không tôn trọng Thanh Tuấn không sao cả, chỉ mong em đừng kéo Thanh Tuấn vào những câu chuyện của em nữa".

Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng bên NSND Thanh Tuấn tại một sự kiện hồi đầu tháng 7. Ảnh: FBNV

Mỗi bài viết đều thu hút hàng trăm bình luận. Sau khi tranh cãi bùng nổ, đôi bên lần lượt ẩn/xóa các bài viết nói trên.

Về vụ ồn ào với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, NSND Thanh Tuấn nói với VietNamNet: "Tôi hoàn toàn bình thản, không nghĩ gì cả. Khi các em, cháu trưởng thành nếu vẫn còn tôn trọng, quý yêu tôi như một người đi trước, đàn cha, chú thì tôi mừng và hạnh phúc. Nếu không, tôi cũng chịu thôi. Đó là quy luật xã hội. Trong gia đình còn có người thương kẻ ghét, huống hồ là người ngoài. Giữa các đồng nghiệp luôn có sự cạnh tranh. Cạnh tranh lành mạnh là điều tốt còn nếu có sự tính toán thì không tốt, không đẹp rồi".

Trên trang cá nhân, con trai NSND Thanh Tuấn xác nhận nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng đã gọi điện thoại xin lỗi cha mình nên vụ việc đã được giải quyết.

Mới đây, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng cũng đăng bài viết nhằm khép lại vụ việc: "Tôi được như ngày hôm nay là nhờ công lao của sư phụ - NSND Thanh Tuấn. Vì sư phụ hát quá hay nên tôi lấy những dấu, những cái luyến láy kết hợp với bản sắc của mình nên mới được như ngày hôm nay. Nếu không có sư phụ Thanh Tuấn không có Bùi Trung Đẳng, xin quý khán thính giả xa gần đừng hiểu lầm hai thầy trò''.

NSND Thanh Tuấn phản hồi phóng viên về vụ việc với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng

Nghệ sĩ cải lương Bùi Trung Đẳng sinh năm 1983, quê Kiên Giang (nay là An Giang - PV). Anh từng đoạt giải Nhất một cuộc thi đờn ca tài tử cấp huyện năm 2007; giải Nhì cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương Út Trà Ôn và HCĐ giải Bông lúa vàng trước khi đoạt giải Nhất Chuông vàng vọng cổ 2010.

Sau cuộc thi, Bùi Trung Đẳng vẫn giữ mối quan hệ với NSND Thanh Tuấn - một trong những giám khảo Chuông vàng vọng cổ 2010.

Mi Lê