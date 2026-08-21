Có đêm diễn về, tôi bế tắc và thất vọng đến mức khóc thầm

- Trong phim ngắn “Về thôi ba”, anh đóng vai người cha đãng trí dù không nhận ra con gái nhưng vẫn có bản năng bảo vệ con. Khi đóng, anh có liên tưởng đến tình cảm của mình dành cho con gái?

Ngoài đời, tôi có cô con gái 13 tuổi. Còn trong phim, nhân vật con gái đã trưởng thành và đang mang thai. Khi hóa thân vào vai diễn, tôi đã dồn trọn vẹn 100% tình cảm và bản năng của một người làm cha vào từng ánh mắt, hành động.

Tình yêu tôi dành cho con gái 13 tuổi thế nào thì khi lên phim bê nguyên vẹn tình cảm sâu thẳm đó vào. Tôi nghĩ chiều sâu tâm lý của 2 nhân vật cha con trên màn ảnh tạo nên sức tác động mạnh cho người xem. Thậm chí khi ra hiện trường quay, chính tôi và ê-kíp rơi nước mắt vì các phân đoạn xúc động.

NSƯT Công Ninh trong phim "Về thôi ba" (thuộc series "Phim ngắn cuối tuần" của Đài Truyền hình Vĩnh Long).

- Là một nghệ sĩ kỳ cựu, có vị thế trong nghề, NSƯT Công Ninh vẫn thường góp mặt trong các dự án phim ngắn hay web-drama trong khi nhiều nghệ sĩ hiện nay nói “không” với loại hình này vì mặc định dễ “mất giá”, anh nghĩ sao?

Ở tuổi này, còn được người ta mời là vui rồi. Thứ nhất, cho thấy tôi còn giá trị sử dụng nhất định khi về già. Thứ hai, tôi tiếp tục làm công việc yêu thích suốt mấy chục năm qua.

Tất nhiên, được lựa chọn kịch bản, vai diễn hay là hạnh phúc của mọi diễn viên. Song trong điều kiện hiện tại, làm sao có quyền đòi hỏi. Gặp vai tốt thì diễn tốt, gặp vai chưa tốt phải cố gắng bù đắp để nhân vật trọn vẹn hơn. Miễn công việc nhẹ nhàng, anh em ê-kíp làm việc vui vẻ và sắp xếp được thời gian, dự án nào tôi cũng tham gia với sự trân trọng.

- Công Ninh giỏi nghề, là thầy của rất nhiều ngôi sao trong showbiz hiện nay. Đã bao giờ anh cảm thấy bế tắc, thất vọng và hoài nghi chính mình?

Có chứ, nhiều là đằng khác! Tôi từng có đêm diễn xong, về nhà tự thấy làm chưa tới, bế tắc và thất vọng đến mức khóc thầm. Diễn xuất hay đạo diễn suy cho cùng đều là hành trình tự soi chiếu. Chính giọt nước mắt giấu kín đó giúp tôi nhận ra khuyết điểm để hoàn thiện hơn.

Những đêm về khuya, chạy một mình trên đường khiến tôi suy nghĩ nhiều về nghề nghiệp. Kiếm tiền để sống là một chuyện, bên cạnh đó, trách nhiệm của người diễn viên là tạo dựng tác phẩm hay. Tôi luôn trăn trở, mong ước một lúc nào đó có thêm nhiều vai diễn hay trước khi điều kiện không cho phép.

NSƯT Công Ninh nặng gánh, tuổi nghỉ hưu vẫn bôn ba kiếm tiền.

- Anh nhiều năm vẫn bôn ba nhiều việc, gánh vác kinh tế gia đình. Ở tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi và tận hưởng, anh có thấy bản thân nặng gánh?

Sau trận bệnh nặng năm 2014, phổi của tôi chỉ còn hoạt động được khoảng 3/4, phần 1/4 còn lại đã bị xơ hoàn toàn. Vì thế, sức bền của tôi kém mau mệt, chỉ cần leo bộ 2-3 tầng lầu là thở dốc, phải đứng lại nghỉ.

Mỗi lần có lịch quay xa, tôi tự chạy xe máy. Có hôm quay tận Long An, Biên Hòa (Đồng Nai), Hóc Môn… 4 giờ sáng đã phải lụi hụi dắt xe ra đi, quay xong tối mịt lại lật đật chạy xe máy về Sài Gòn. Tôi tự đi chứ tiền đâu thuê tài xế riêng hay book xe công nghệ, bởi quãng đường đi về gần trăm km lỗ luôn tiền công rồi (cười).

Làm cái nghề này điều kiện làm việc không phải lúc nào cũng thoải mái: Ăn cơm đoàn, dãi nắng dầm mưa. Có lúc tôi ngủ nghỉ tạm bợ trên chiếc nệm mốc meo. Có lẽ phải thật sự có sức khỏe và sự kiên trì mới bám trụ nổi.

Tuổi 64 vẫn mải miết kiếm tiền, sợ bệnh tật, nỗi lo dành cho con gái

- Khi cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, anh làm thế nào để giữ cho gia đình một cuộc sống bình yên?

Càng ngày kinh tế càng khó khăn, đó là thực tế chung phải chấp nhận. Tôi ráng gồng vì không còn cách nào khác. Con gái càng lớn nhu cầu cuộc sống và chi phí học tập càng tốn kém. Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh vác chính. Thú thật, dạo này tôi rơi vào trạng thái khá căng thẳng vì áp lực cơm áo gạo tiền.

Nhìn chung, cuộc sống tôi hiện tại đơn giản. Có lịch quay, lịch dạy thì đi làm, rảnh rỗi ở nhà hoặc hẹn hò bạn bè uống ly cà phê. Cuộc sống cứ bình lặng và êm đềm! Tôi trân trọng quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Tôi phải sống tử tế, mẫu mực, cố gắng không làm điều khiến người thân bị tổn thương. Với vợ con, bằng mọi giá tôi phải dành sự yêu thương và chăm sóc họ hết khả năng có thể.

Tổ ấm nhỏ của NSƯT Công Ninh và bà xã kém 22 tuổi.

- Trong hôn nhân, có những thứ người ta chỉ nhận ra khi đã đi cùng nhau một chặng đường rất lâu. Với anh và bà xã Tuyết Vân, điều đó là gì?

Do chênh lệch tuổi tác nhiều nên 2 vợ chồng có nhiều điểm không tương đồng. Cứ mỗi lần tôi hay bà xã mở miệng nói vài câu là khắc khẩu, tranh cãi ngay. Bên nhau qua nhiều biến cố, bệnh tật và khó khăn kinh tế, tôi mới nhận ra hôn nhân không phải là tìm một người hoàn toàn giống mình.

Ta cứ hạ bớt cái tôi xuống, nhường nhịn nhau một chút. Hai vợ chồng dù có khắc khẩu hay tranh luận thế nào cuối cùng vẫn ngồi lại, vun vén cho tổ ấm này. Sự nhẫn nại và thấu hiểu là điều phải đi qua nhiều năm tháng người ta mới thực sự ngẫm được.

- Con gái năm nay 13 tuổi đã bắt đầu lớn và nhận thức được nhiều thứ. Cháu có biết và thương cha khi thấy anh vất vả?

Tôi chủ động giấu hết khó khăn để con yên tâm học hành, sống đúng với sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi mà không phải bận lòng. May mắn giữa 2 cha con có sợi dây liên kết ấm áp. Con gái tôi tính hay ngại ngùng, tôi là đàn ông lại ít khi bộc lộ tình cảm bằng lời nói. Dẫu vậy chỉ cần qua ánh mắt là tôi biết cháu thương và lo cho cha.

Hôm thấy tôi đi quay về mệt mỏi, cháu lặng lẽ rót ly nước, bê đĩa trái cây hay đưa cái bánh rồi bảo cha ăn mau lại sức... Hành động chăm sóc nho nhỏ, thầm lặng đó làm tôi rơi nước mắt.

Nam nghệ sĩ sợ bệnh tật, không thể lo được chu toàn cho gia đình.

- Điều gì khiến anh còn lo lắng lúc này?

Nỗi trăn trở lớn nhất và duy nhất của tôi lúc này chỉ dành cho đứa con gái. Vợ đã có công việc ổn định để tự lo cho bản thân, còn con đang tuổi ăn, tuổi học, tương lai phía trước còn quá dài nên tôi chưa thể nào yên tâm nhắm mắt hay “bye bye” cuộc đời này được.

Nói thật lòng, tôi sợ bệnh tật và sợ chết! Tôi không phải vì tiếc bản thân mà nhỡ nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra gia đình rơi vào thế chới với, căng thẳng. Tôi chỉ cầu Trời khấn Phật cho đủ sức khỏe, tiếp tục làm việc để lo cho con, bảo vệ con cho đến khi cháu thực sự trưởng thành, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đến lúc đó, tôi mới có thể nhẹ lòng nhắm mắt.

Trailer "Về thôi ba" có NSƯT Công Ninh đóng chính

Ảnh, clip: NVCC