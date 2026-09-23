Theo Chosun ngày 23/9, Hwang Jung Eum tiết lộ từng lén phẫu thuật nâng ngực và lý do sau này cô tháo túi độn. Chuyện được kể trong video Ngày tôi đi mua áo ngực ở chợ Namdaemun, đăng chiều cùng ngày trên kênh YouTube của nữ diễn viên.

Hwang Jung Eum cho biết cô phẫu thuật năm 2010, khi nâng ngực đang là trào lưu. Lúc ấy cô đang đóng phim truyền hình Giant của đài SBS. Trước đó, sitcom High kick through the roof (2009) đã giúp cô chuyển từ ca sĩ sang diễn viên thành công. Hwang Jung Eum muốn vòng một đầy đặn hơn nhưng không nói với ai, kể cả gia đình mà tự đến bệnh viện làm rồi về.

"Xem lại phim sẽ thấy khác đấy. Khác ở độ đầy đặn", cô nói về hình ảnh của mình trong Giant.

'Nữ hoàng rating' một thời Hwang Jung Eum.

Trong video, cô cũng thừa nhận từng can thiệp thẩm mỹ gương mặt và nói mình hối hận về các lần làm đẹp này.

Hwang Jung Eum kể sau ca phẫu thuật, máu lưu thông kém nên cô phải ăn thật nhiều để hồi phục. Mẹ Hwang Jung Eum lo lắng và ép con gái ăn liên tục nên cô tăng cân nhiều và thấy cả người nặng nề. Túi độn càng làm cơ thể thêm nặng, lâu dần lưng cô bị còng. Hwang Jung Eum nói hiện nay xu hướng là không phẫu thuật nên đã tháo túi độn.

Nhìn lại chuyện cũ, Hwang Jung Eum cho rằng quyết định lúc trẻ là không cần thiết. Cô nói bố mẹ đã cho mình một cơ thể khỏe mạnh vậy mà cô bỏ tiền ra làm hỏng nó, rồi nay lại tốn thêm tiền để phục hồi. Hwang Jung Eum kết luận vẻ đẹp tự nhiên là tốt nhất. Hiện nữ diễn viên tập trung điều chỉnh ăn uống và nếp sinh hoạt để lấy lại vóc dáng.

Hwang Jung Eum. Ảnh: Osen

Chuyện nâng ngực được kể khi cô giải thích lý do ít mua đồ lót. Trước đó, hình ảnh Hwang Jung Eum không mặc áo ngực bị bàn tán. Trong video, cô nói ở nhà gần như không mặc áo ngực và thấy tiền mua đồ lót khá phí. Khi cần, Hwang Jung Eum dùng miếng dán thay thế.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp năm 2001 với nhóm nhạc nữ Sugar và rời nhóm năm 2004. Cô nổi tiếng nhờ các phim Giant (2010), Kill me heal me (2015), She was pretty (2015) và gần đây là The escape of the seven (2023-2024). Cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don năm 2016, có 2 con trai và đệ đơn ly hôn lần 2 năm 2024.

Ảnh: Chosun