Nhiều năm qua, Thúy Hiền nhận không ít lời mời đóng phim nhưng đều từ chối. Việc cựu "nữ hoàng Wushu" góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh - bộ phim lịch sử, cổ trang ra mắt dịp Quốc khánh 2/9 - khiến không ít khán giả bất ngờ.

Chiến thắng lớn nhất đời là vượt qua bệnh tật

Chia sẻ với VietNamNet, Thúy Hiền cho biết quyết định nhận lời không xuất phát từ mong muốn lấn sân điện ảnh mà đơn giản vì thấy phù hợp với vai diễn và kịch bản, lý do khác là hội ngộ Johnny Trí Nguyễn.

Thúy Hiền lần đầu đóng điện ảnh với "Hộ linh tráng sĩ".

Thúy Hiền quen Johnny Trí Nguyễn từ thời cả hai còn hoạt động trong lĩnh vực võ thuật. Trong một lần gặp tại Giải vô địch thế giới ở Mỹ, nam diễn viên chủ động hỏi thăm người đồng hương Việt Nam. Sự chân thành ấy để lại trong chị nhiều thiện cảm. Sau này, khi biết Johnny Trí Nguyễn trở về nước làm điện ảnh, đồng thời giữ trọn niềm đam mê với võ thuật, chị càng thêm trân trọng.

Đoàn phim ghi hình tại Ninh Bình trong khoảng 4-5 ngày, chủ yếu với các cảnh quay trên sông. Chỉ đảm nhận vai khách mời nên Thúy Hiền không phải thực hiện nhiều pha hành động. Dẫu vậy, chấn thương từ thời thi đấu buộc chị luôn phải cẩn trọng.

Ê-kíp hạn chế tối đa các buổi tập có va chạm trực tiếp để tránh nguy cơ tái phát chấn thương của diễn viên. Một số cảnh quay của Thuý Hiền cũng được đạo diễn và đội ngũ cố vấn điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn.

Thúy Hiền rạng rỡ ở tuổi 47.

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, điều khiến Thúy Hiền bất ngờ không phải sự nổi tiếng mà là tình cảm của khán giả. Sự đón nhận của nhiều bạn trẻ Gen Z trở thành động lực để chị xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng.

Hiện Thúy Hiền xem nghệ thuật như một cuộc dạo chơi. Sau đủ thăng trầm, chị không còn tìm kiếm hào quang hay sự khẳng định bản thân. Điều khiến chị thấy ý nghĩa hơn cả là có cơ hội chia sẻ hành trình vượt qua biến cố của chính mình để tiếp thêm động lực cho người đang đối diện khó khăn.

Đằng sau hình ảnh "nữ hoàng Wushu" với hàng loạt huy chương Vàng là quãng thời gian dài Thúy Hiền sống cùng các cơn đau. Chấn thương từ thời đỉnh cao sự nghiệp không khép lại khi chị giải nghệ mà tiếp tục đeo bám suốt nhiều năm.

Có thời điểm thuốc giảm đau trở thành vật bất ly thân của Thúy Hiền. Chị mua sẵn nhiều vỉ thuốc trong nhà, cứ khoảng 4 tiếng lại uống một viên để cắt cơn đau. Việc lạm dụng thuốc kéo dài khiến cơ thể suy kiệt, trí nhớ giảm sút, sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thúy Hiền đến nhiều nơi tìm cách chữa trị, song cơn đau dai dẳng chưa có lời giải. Có giai đoạn, chị gần như khép mình trong căn phòng nhỏ, ngại gặp cả người thân lẫn bạn bè.

"Điều khiến tôi tự hào nhất không còn là những thành tích từng giành được trên đấu trường thế giới. Chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời tôi không phải huy chương Vàng thế giới mà là vượt qua trầm cảm", chị kể.

Theo Thúy Hiền, vượt qua bệnh tật khó hơn rất nhiều so với chinh phục đỉnh cao thể thao.

Chính quãng thời gian ở đáy cuộc sống giúp chị học cách yêu thương bản thân, biết trân trọng sức khỏe và sự bình yên của hiện tại.

Đến nay, Thúy Hiền đã ngừng sử dụng thuốc giảm đau nhiều năm, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần dần ổn định. Ngoài công việc tại đơn vị công tác, chị tiếp tục giảng dạy thể thao, kinh doanh online và làm việc cho một tập đoàn.

Cuộc sống hiện tại không quá dư dả, song đủ để chị cảm thấy an tâm. Thời gian rảnh, Thúy Hiền tập luyện, chăm sóc người thân và tận hưởng điều bình dị mà trước đây rất khó có được.

Không chờ đợi hay mong cầu điều gì từ tình yêu

Khoảng thời gian khó khăn nhất của Thúy Hiền là khi vừa chống chọi với trầm cảm, vừa đồng hành với 2 con bước vào tuổi mới lớn. Chị cố giấu đi sự bất ổn của bản thân để các con không phải chịu thêm áp lực. Chỉ đến khi trưởng thành, 2 con mới hiểu hết những gì mẹ đã trải qua.

"Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn vì các con hiểu và thương mẹ. Điều khiến tôi xúc động nhất là các con luôn nói: Cho dù có chuyện gì xảy ra mẹ luôn có chúng con ở bên". Với Thúy Hiền, đó là phần thưởng lớn nhất sau tất cả nỗ lực.

Thúy Hiền tìm điểm tựa bên 2 con gái.

Thúy Hiền tự nhận chưa bao giờ chỉ sống cho bản thân. Nếu trước đây mục tiêu lớn nhất là cống hiến cho thể thao thì hiện tại, niềm hạnh phúc đến từ việc chăm lo gia đình và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với chồng cũ - nhạc sĩ Tú Dưa, Thúy Hiền cho biết cuộc hôn nhân đã khép lại từ lâu. Sau ly hôn, cả hai giữ sự tôn trọng dành cho nhau và luôn thống nhất đặt các con lên trên hết. Mỗi lần gặp, câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh việc học tập, công việc và cuộc sống của các con gái. Theo chị, người lớn có thể có tổn thương hay mâu thuẫn riêng nhưng với con cái, cả cha lẫn mẹ đều có trách nhiệm đồng hành.

Dù nhiều lần được con động viên tìm hạnh phúc mới, Thúy Hiền chưa từng cảm thấy áp lực phải đi thêm bước nữa. Hiện Thúy Hiền hài lòng với cuộc sống đang có. Nếu sau này gặp được người phù hợp, điều chị mong chỉ là có thể sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và đồng hành trên chặng đường còn lại, thay vì đặt nặng chuyện hôn nhân hay danh phận.

"Tôi không chờ đợi hay mong cầu điều gì đặc biệt từ tình yêu. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Quan trọng nhất là cảm thấy bình yên", chị bày tỏ.

Thúy Hiền chọn độc thân, không nghĩ đến chuyện tình cảm.

Theo Thúy Hiền, sự bình yên ấy không phụ thuộc vào việc có hay không một người đàn ông bên cạnh. Với chị, một người có bạn đời chưa chắc đã không cô đơn. Điều quan trọng là thấy hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.

Điều quan trọng nhất với một người phụ nữ sau tuổi 40 là gì?, Thúy Hiền mỉm cười, không nhắc đến sự nghiệp, tiền bạc hay tình yêu, chỉ đáp bằng một từ giản dị: "Sức khỏe".

Với chị, có sức khỏe mới có thể chăm sóc người mình yêu thương, tận hưởng cuộc sống và bước tiếp sau mọi biến cố hay bão giông cuộc đời.

Hậu trường Thúy Hiền trong "Hộ linh tráng sĩ"

Ảnh, clip: NVCC