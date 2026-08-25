Ngày 25/8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, mực nước sông Cầu đoạn qua phường Vân Hà và phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đang ở mức báo động 3 và tiếp tục dâng cao. Nhiều khu dân cư ven sông bị ngập sâu, người dân phải chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Người dân vật lộn giữa dòng nước lũ

Tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà và tổ dân phố Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập. Một số ngôi nhà bị nước bao vây, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân phải khẩn trương kê cao đồ đạc, đưa tài sản lên những vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại. Tại một số khu vực ngập sâu, người dân còn hỗ trợ nhau vận chuyển đồ đạc, thậm chí cõng, vác tài sản qua vùng ngập để tránh bị nước cuốn trôi hoặc làm hư hỏng.

Nước sông Cầu dâng cao, nhiều khu vực dân cư tại phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu

Tại tổ dân phố Thổ Hà, việc đi lại bằng đường bộ gần như không thể thực hiện tại những khu vực ngập sâu. Người dân muốn qua lại phải sử dụng những chiếc thuyền nhỏ và nhờ người khác đẩy thuyền giữa dòng nước.

Bà Nguyễn Thị Thi, tổ dân phố Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, cho biết khi nước sông Cầu dâng cao, gia đình bà cùng các hộ dân xung quanh đã chủ động hỗ trợ nhau di chuyển tài sản, đồ dùng trong nhà lên vị trí cao.

“Đây là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên người dân đã chủ động đối phó, thích ứng với dòng nước lũ”, bà Thi chia sẻ.

Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ tiếp tục dâng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, mưa lớn kéo dài và nguy cơ mực nước sông Cầu tiếp tục lên cao, UBND phường Vân Hà yêu cầu các lực lượng tập trung triển khai phương án ứng phó, chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà ở, mái tôn, biển hiệu; kiểm tra hệ thống điện, tài sản và các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Người dân tổ dân phố Thổ Hà phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển trong vùng ngập

Người dân được yêu cầu hạn chế ra đường khi mưa lớn, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những nơi đã được cảnh báo nguy hiểm. Trường hợp có yêu cầu sơ tán, người dân phải nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Nhiều ngôi nhà tại khu vực ven sông Cầu bị nước lũ bao quanh

Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân tại tổ dân phố Thổ Hà gặp nhiều khó khăn

Nước ngập khiến nhiều khu vực dân cư ven sông Cầu trở nên giống những “ốc đảo”

Nước lũ dâng cao hết tầng 1 nhà dân tại khu vực ven sông Cầu, phường Vân Hà

Nhiều tuyến đường tại phường Vân Hà chìm trong nước khi mực nước sông Cầu dâng cao

Nước lũ bao phủ nhiều tuyến đường, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng