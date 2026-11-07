Thay vì nuôi trong ao hoặc bể xi măng, ông Hà Thuận Cử (TP Cần Thơ) bố trí hơn 200 con cua đinh trong các thau nhựa riêng biệt, xếp thành 3 tầng trên diện tích khoảng 100m2. Cua đinh thương phẩm được ông bán với giá 400.000-450.000 đồng/kg.

Nuôi hàng trăm con cua đinh trong thau nhựa

Thay vì đào ao hay xây bể xi măng, ông Hà Thuận Cử (65 tuổi, ngụ tại phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) chọn cách nuôi cua đinh trong những chiếc thau nhựa riêng biệt.

Trên diện tích khoảng 100m2 trước nhà, hàng trăm chiếc thau được đặt ngay ngắn trên hệ thống giá đỡ bằng sắt, tạo thành khu nuôi nhiều tầng khá đặc biệt. Theo thông tin từ địa phương, ông Cử là một trong những người tiên phong áp dụng cách nuôi cua đinh trong thau nhựa tại khu vực.

Kể về cơ duyên với con cua đinh, ông Cử chia sẻ, trước đây ông từng nuôi lươn nhưng thấy vất vả, chăm sóc phức tạp nên quyết định bỏ.

Khoảng 4 năm trước, thấy con cua đinh hay, ông mua 30 con giống, mỗi con 250.000 đồng về nuôi trong thau nhựa với mục đích "nuôi làm cảnh cho vui", giải trí lúc tuổi già.

Ông Hà Thuận Cử tận dụng khoảng sân trước nhà để bố trí khu nuôi cua đinh trong thau nhựa.

Thấy cua đinh sinh trưởng tốt, ít thất thoát, ông quyết định đầu tư thêm thau nhựa, làm giá đỡ để mở rộng đàn nuôi. Từ vài chục con ban đầu, đến nay số lượng đã tăng lên hơn 200 con.

Điểm đặc biệt trong cách làm của ông Cử là mỗi con cua đinh được nuôi riêng trong một chiếc thau. Các thau có kích thước khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Cua nhỏ được bố trí trong thau nhỏ, khi lớn sẽ được chuyển sang thau có kích thước rộng hơn.

Theo ông Cử, việc nuôi riêng từng con giúp hạn chế tình trạng chúng cắn nhau, tranh giành thức ăn. Người nuôi cũng dễ quan sát, phát hiện những con ăn yếu, chậm lớn hoặc có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.

Để tiết kiệm diện tích, ông tự thiết kế hệ thống giá đỡ bằng sắt, bố trí các thau thành 3 tầng. Phần đáy mỗi thau được khoan lỗ, gắn đường ống và nút bịt để thuận tiện cho việc cấp, thoát nước. Nhờ vậy, công đoạn vệ sinh và thay nước không mất quá nhiều thời gian.

Ông Cử cho biết, khoảng 4-5 ngày, ông thay nước cho cua đinh một lần. Nguồn nước được bơm từ giếng, còn lượng nước trong thau được điều chỉnh tùy theo kích thước của từng con. Cua nhỏ sử dụng lượng nước ít hơn, cua lớn được bố trí mực nước cao hơn.

“Nuôi trong thau có cái lợi là mình dễ kiểm soát thức ăn, dễ quan sát từng con. Con nào ăn yếu, có biểu hiện bất thường là mình phát hiện được ngay. Nuôi dưới ao đất hay bể xi măng thì khó theo dõi hơn”, ông Cử chia sẻ.

Ông Hà Thuận Cử được xem là một trong những người tiên phong nuôi cua đinh trong thau nhựa.

Thức ăn cho cua đinh chủ yếu là thức ăn viên và các loại phụ phẩm phù hợp. Không chỉ tận dụng diện tích, cách nuôi này còn giúp ông chủ động về thời gian chăm sóc cua đinh. Công việc không quá nặng nhọc, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Địa phương hỗ trợ vốn, kết nối tiêu thụ cua đinh

Dù có nhiều thuận lợi trong khâu chăm sóc, nuôi cua đinh đòi hỏi người nuôi phải kiên nhẫn bởi thời gian sinh trưởng khá dài. Theo ông Cử, từ khi thả giống đến lúc đạt trọng lượng khoảng 5kg, mỗi con cần khoảng 3 năm chăm sóc.

Những con cua đinh đạt trọng lượng từ 5-7kg được ông lựa chọn bán thương phẩm. Giá bán lẻ hiện vào khoảng 400.000-450.000 đồng/kg. Ông chủ yếu bán trực tiếp cho khách có nhu cầu, không qua thương lái.

Ông Cử cho biết, những con đạt trọng lượng lớn thường được khách lựa chọn vì phù hợp nhu cầu chế biến các món ăn phục vụ nhiều người. Ngoài cua đinh thương phẩm, ông còn bán con giống với giá 250.000 đồng/con. Cua đinh con sau khi nở được nuôi thêm khoảng một tháng mới xuất bán.

"Sau thời gian chăm sóc đàn nuôi, tôi đã cho cua đinh sinh sản. Tôi bố trí khu vực riêng, ghép một con đực với bốn con cái trong hồ để tạo điều kiện sinh sản", ông Cử chia sẻ. Cua đinh mỗi lứa đẻ hơn 10 trứng. Trứng cần khoảng 3 tháng để ấp nở. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của con non ở những lứa đầu chưa cao, phải qua thời gian chăm sóc và điều chỉnh kỹ thuật mới có kết quả tốt hơn.

Ông Cử chưa tiết lộ cụ thể thu nhập từ mô hình này, nhưng cho biết việc nuôi cua đinh mang lại cho gia đình một khoản thu nhập ổn định.

Mỗi con cua đinh được nuôi riêng trong một thau nhựa để hạn chế cắn nhau, thuận tiện theo dõi quá trình sinh trưởng.

Tuy nhiên, ông Cử cũng nhìn nhận mô hình này không phù hợp với những hộ muốn thu hồi vốn nhanh. Thời gian nuôi kéo dài, vốn đầu tư phải duy trì trong nhiều năm mới có thể thu hoạch.

“Nuôi cua đinh phải chờ khoảng 3 năm mới bán được. Tôi lớn tuổi rồi, nuôi để có công việc làm mỗi ngày, vừa giải trí vừa có thêm tiền chi tiêu. Nếu xác định làm kinh tế chính, phải tính toán kỹ vì vốn bỏ ra lâu mới thu hồi được”, ông Cử nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ), cho biết, địa phương nhận thấy cách nuôi cua đinh trong thau nhựa có nhiều ưu điểm, nhất là tiết kiệm chi phí đầu tư, phù hợp với những hộ có diện tích sản xuất hạn chế.

Ông Hiệp nhận xét, mô hình giúp người nuôi không phải xây dựng hệ thống bể quy mô lớn, có thể tận dụng diện tích nhỏ để bố trí các thau nuôi riêng biệt.

“Ưu điểm của mô hình là dễ nhân rộng, vốn đầu tư thấp và thuận lợi trong quản lý dịch bệnh. Người nuôi có thể tiếp xúc, quan sát cua đinh mỗi ngày, thay vì phải chờ một thời gian mới kiểm tra như khi nuôi trong bể”, ông Hiệp đánh giá.

Cũng theo ông Hiệp, địa phương đã giới thiệu, hỗ trợ ông Cử tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng diện tích nuôi. Đến nay, ông Cử đã chủ động cho cua đinh sinh sản và ấp nở thành công, từng bước tạo nguồn giống phục vụ phát triển đàn nuôi.

Địa phương cho biết đang hỗ trợ quảng bá mô hình, kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh thông tin và sàn thương mại điện tử. Mô hình hiện thu hút sự quan tâm của một số địa phương lân cận, trong đó có người dân từ Cà Mau đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm.