Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 6h ngày 21/7, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Trí Cẩn, xã Thiệu Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị chìm dưới ao, phần lớn thân xe ngập trong nước, bên trong có một nạn nhân mắc kẹt.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sử dụng xe cẩu để đưa phương tiện lên bờ. Sau khi chiếc xe được trục vớt, thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong đã được đưa ra và bàn giao cho gia đình.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.Q.K. (SN 1988, trú tại thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.