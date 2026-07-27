Trong đó, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 56.188 xe, tăng khoảng 310%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của ngành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo đạt 379.110 xe, duy trì mức tăng trưởng ba chữ số trong từng tháng. Từ mức tăng 113% trong tháng 1/2026, vượt 60.000 xe vào tháng 3/2026, gần 70.000 xe trong tháng 4/2026, lần đầu vượt 75.000 xe vào tháng 5/2026 và tiếp tục giữ vững cột mốc này trong tháng 6/2026, Omoda & Jaecoo đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu doanh số 1 triệu xe trong năm.

Jaecoo 5 và Jaecoo 7 trở thành động lực tăng trưởng

Trong tháng 6, Jaecoo 5 đạt doanh số 26.785 xe, tiếp tục lập kỷ lục mới sau khi lần đầu vượt mốc 20.000 xe vào tháng trước. Trong khi đó, Jaecoo 7 ghi nhận 20.890 xe, tiếp tục duy trì doanh số trên 20.000 xe/tháng. Đây là lần đầu tiên cả hai mẫu xe chủ lực cùng duy trì doanh số trên 20.000 xe trong cùng một tháng.

Jaecoo 5 ghi dấu ấn nhờ định vị là mẫu SUV thân thiện với thú cưng cùng trải nghiệm outdoor lifestyle hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng đang phát triển tại nhiều thị trường.

Trong khi đó, Jaecoo 7 hướng đến nhóm khách hàng thành thị yêu thích khám phá với khả năng vận hành đa địa hình, công nghệ thông minh và thiết kế tinh tế. Hai dòng sản phẩm giúp Omoda & Jaecoo mở rộng tệp khách hàng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững tại nhiều thị trường trên thế giới.

Xe năng lượng mới chiếm hơn 70% doanh số

Một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng là quá trình điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Trong tháng 6, xe năng lượng mới chiếm hơn 70% tổng doanh số, tăng 310% so với cùng kỳ. Đây được xem là dấu mốc cho thấy chiến lược chuyển đổi sang xe điện và hybrid của Omoda & Jaecoo đã bước vào giai đoạn gặt hái thành quả.

Đặc biệt, công nghệ Super Hybrid System (SHS) chỉ sau hai năm đã chuyển từ một nền tảng công nghệ mới trở thành lợi thế cạnh tranh được khách hàng ghi nhận. Với ba ưu điểm cốt lõi gồm mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và quãng đường di chuyển dài, SHS đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại nhiều thị trường khác nhau và trở thành yếu tố thúc đẩy tăng trưởng doanh số của thương hiệu.

Đẩy mạnh công nghệ thông minh

Bên cạnh điện hóa, Omoda & Jaecoo cũng tăng tốc phát triển các công nghệ thông minh.

Hệ thống SIVP (Super Intelligent Valet Parking) đang được thử nghiệm tại nhiều thị trường toàn cầu, cho phép xe tự động đỗ và tự động di chuyển đến vị trí người dùng chỉ với một thao tác. Công nghệ này giúp xử lý hiệu quả những tình huống như bãi đỗ chật hẹp, tầng hầm phức tạp hay điều kiện thời tiết bất lợi. Dự kiến SIVP sẽ được thương mại hóa đầu tiên tại Indonesia và UAE từ tháng 8/2026.

Đáng chú ý, hệ thống quản lý an toàn cho công nghệ lái thông minh của Omoda & Jaecoo đã vượt qua tiêu chuẩn UN/ECE R171 của Liên minh châu Âu và được Cơ quan Quản lý phương tiện Hà Lan (RDW) chứng nhận. Điều này khẳng định năng lực của thương hiệu trong toàn bộ chuỗi phát triển công nghệ lái thông minh, từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất và vận hành.

Ngoài ra, robot trí tuệ nhân tạo được phát triển cùng AiMOGA cũng đang mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng và giao thông thông minh, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ của thương hiệu.

Omoda & Jaecoo Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu

Trong chiến lược mở rộng toàn cầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. Với chiến lược “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”, bên cạnh việc đưa các dòng SUV công nghệ toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn triển khai dự án nhà máy sản xuất dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, đồng thời, phát triển hệ thống 60 nhà phân phối và dịch vụ hậu mãi trên khắp cả nước trong năm nay.

Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đang triển khai các chính sách hậu mãi nổi bật như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, cùng cam kết cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ, nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu và sử dụng xe cho khách hàng.

Với đà tăng trưởng hiện tại, cùng danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện và sự hiện diện tại 70 thị trường trên toàn thế giới, Omoda & Jaecoo đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu xe năng lượng mới và công nghệ thông minh phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu doanh số một triệu xe mỗi năm trong tương lai.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo)