Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia, học giả của Đại học Columbia.

Tham dự cuộc làm việc có Tiến sĩ Amy Hungerford, Phó Chủ tịch Đại học Columbia; Giáo sư Merit Janow, Hiệu trưởng Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia; Giáo sư Nguyễn Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á; cùng các giáo sư, chuyên gia của Đại học Columbia và Viện Đông Á.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao vị thế và uy tín của Đại học Columbia, một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời hàng đầu của Mỹ, nơi đã đào tạo nhiều Tổng thống Mỹ, nguyên thủ quốc gia và các cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kinh tế và quản trị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng ghi nhận việc Đại học Columbia và Viện Đông Á trong những năm gần đây ngày càng quan tâm, tăng cường hợp tác với Việt Nam. Trong đó, chương trình nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam và chương trình Lãnh đạo Việt Nam đã góp phần mở rộng hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần đồng thời đổi mới mô hình phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao năng suất và đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, đoàn công tác mong muốn được lắng nghe chia sẻ, đánh giá của các chuyên gia quốc tế về mô hình phát triển của Việt Nam, kinh nghiệm nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sức phát triển năng động của Việt Nam là lợi thế lớn

Phó Chủ tịch Đại học Columbia, giáo sư Amy Hungerford đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là khả năng duy trì tăng trưởng cao và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với các thể chế quốc tế, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Hai bên đã trao đổi về mô hình phát triển phù hợp để Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Các đại biểu cũng thảo luận về những xu hướng lớn của môi trường địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu trong 5 đến 10 năm tới, những năng lực Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ hiện nay, cùng yêu cầu tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh quốc tế biến động mạnh.

Các chuyên gia của Đại học Columbia cho rằng sức phát triển năng động của Việt Nam là lợi thế lớn, thu hút quan tâm ngày càng tăng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Nhiều nước coi Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển khu vực.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các chuyên gia Đại học Columbia

Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng mới, nhưng cần xây dựng chiến lược về dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và phát triển năng lực công nghệ phù hợp; đặc biệt chú trọng chính sách bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và phát triển khoa học công nghệ, phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việt Nam cần chú ý xử lý các vấn đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên, phát triển nguồn nhân lực để tạo động lực cho phát triển nhanh và nền tảng cho phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Phối hợp đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu chiến lược

Cảm ơn những phân tích sâu sắc của các chuyên gia Đại học Columbia, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng không thể xem xét mô hình phát triển của Việt Nam tách rời những thay đổi lớn đang diễn ra trên thế giới.

Việt Nam đang hướng tới nâng cấp mô hình phát triển với tăng trưởng chủ yếu dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng và cộng đồng doanh nghiệp trong nước; từng bước nâng cao khả năng tạo ra và nắm giữ giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với việc tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam cũng chú trọng nâng cao tính tự chủ, năng lực thích ứng và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

Theo Nguyễn Thanh Nghị, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đại học Columbia có nhiều tiềm năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác thực chất và lâu dài. Ông đề nghị Đại học Columbia nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi thường xuyên với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về các vấn đề chiến lược phát triển, trong đó Viện Đông Á có thể đóng vai trò đầu mối quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị hình thành mạng lưới chuyên gia giữa hai bên, tăng cường chương trình trao đổi chuyên gia, tổ chức các cuộc tọa đàm chính sách và phối hợp đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, qua đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, nghiên cứu chính sách.