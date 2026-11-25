Tiếp nối hơn 20 năm phát triển dòng sản phẩm nanocare, Panasonic giới thiệu máy sấy tóc EH-NB70 với công nghệ dưỡng ẩm, những cải tiến về hiệu năng và thiết kế.

Sản phẩm hướng đến việc kết hợp làm khô và chăm sóc tóc trong cùng một bước, giúp người dùng dễ dàng chăm sóc mái tóc và da đầu ngay tại nhà.

Nâng tầm chu trình làm khô trong thói quen chăm sóc tóc mỗi ngày

Trong hành trình chăm sóc tóc tại nhà, các bước gội, xả hay dưỡng tóc thường được ưu tiên, trong khi bước sấy đôi khi được xem là thao tác làm khô đơn thuần sau khi gội. Tuy nhiên, nhiệt độ và luồng khí trong quá trình sấy ảnh hưởng lớn đến tình trạng tóc, đặc biệt nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao thường xuyên, tóc dễ bị khô xơ và khó vào nếp. Vì vậy, lựa chọn thiết bị sấy phù hợp là một cách để chăm sóc mái tóc khỏe đẹp hơn mỗi ngày.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Panasonic phát triển dòng máy sấy tóc nanocare kết hợp khả năng làm khô và dưỡng ẩm. Kể từ khi ra mắt năm 2005, dòng sản phẩm này trải qua hơn hai thập kỷ cải tiến công nghệ nhằm mở rộng vai trò của máy sấy từ thiết bị làm khô sang giải pháp chăm sóc tóc và da đầu toàn diện.

Tại lễ ra mắt sản phẩm, máy sấy tóc nanocare EH-NB70 được giới thiệu kết hợp công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất (các hạt kẽm được tạo ra bởi bộ phận phát, trong đó có một điện cực kẽm) cùng cải tiến về hiệu năng và thiết kế, hướng đến chăm sóc tóc và da đầu ngay trong quá trình sấy.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, chia sẻ: “Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 thể hiện cam kết không ngừng đổi mới của Panasonic nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc tóc tiên tiến hơn. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những giải pháp làm đẹp không chỉ hiệu quả mà còn tiện lợi, dễ dàng tích hợp vào cuộc sống hằng ngày. Tại Panasonic, chúng tôi mong muốn đưa công nghệ và chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với những thói quen làm đẹp đó.”

Máy sấy tóc kết hợp công nghệ dưỡng ẩm cho một mái tóc khỏe đẹp

Một mái tóc khỏe đẹp cần được chăm sóc ngay từ bước sấy khô hằng ngày. Với nanocare EH-NB70, Panasonic mang đến công nghệ dưỡng ẩm nanoe™ MOISTURE+, tạo ra lượng hạt dưỡng ẩm gấp 18 lần so với nanoe™ thông thường, hỗ trợ cấp ẩm và hạn chế tình trạng khô da đầu.

Giữa nhịp sống bận rộn, người dùng không chỉ mong muốn mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng mà còn cần một thiết bị sấy nhanh và thuận tiện để tiết kiệm thời gian mỗi ngày. Đáp ứng nhu cầu đó, nanocare EH-NB70 được trang bị động cơ không chổi than BLDC với tốc độ quay 107.000 vòng/phút, mang đến hiệu quả sấy nhanh tương đương máy sấy tóc 1.600w (theo điều kiện thử nghiệm nội bộ của Panasonic). Đồng thời, hệ thống hai cảm biến thông minh tự động điều chỉnh mức nhiệt phù hợp, kết hợp thiết kế luồng khí chống rối giúp hạn chế tác động của nhiệt độ cao và tình trạng tóc cuốn vào nhau, để mỗi lần sấy tóc trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

Panasonic ra mắt máy sấy tóc thế hệ mới nanocare EH-NB70

Không chỉ chú trọng hiệu quả chăm sóc, sự tiện lợi trong thiết kế cũng là yếu tố giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen làm đẹp. Là thế hệ nhỏ gọn nhất từ trước đến nay của dòng nanocare tại Panasonic, EH-NB70 tích hợp công nghệ chăm sóc tóc và da đầu tiên tiến trong kiểu dáng gọn gàng, thuận tiện sử dụng tại nhà hay mang theo trong những chuyến đi.

Khám phá công nghệ chăm sóc tóc qua trải nghiệm đa giác quan

Với chủ đề “Trust Your Sensory”, sự kiện ra mắt nanocare EH-NB70 gần đây mang đến không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách mời có cơ hội khám phá những cải tiến công nghệ và trực tiếp cảm nhận sự khác biệt của mái tóc trong quá trình sấy.

Không chỉ tìm hiểu cơ chế hoạt động của công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất, khách mời còn được kiểm tra tình trạng da đầu, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, cảm nhận khả năng làm khô và dưỡng ẩm của EH-NB70. Thông qua hoạt động tương tác, Panasonic đưa các tính năng công nghệ đến gần hơn với nhu cầu thực tế, giúp người tham dự hình dung rõ hơn cách thiết bị có thể góp phần nâng cao trải nghiệm chăm sóc tóc tại nhà.

Khách mời trực tiếp trải nghiệm máy sấy tóc nanocare EH-NB70

Sự ra mắt của nanocare EH-NB70 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các giải pháp chăm sóc tóc và da đầu cùng với công nghệ Nhật Bản của Panasonic. Đồng thời, thương hiệu từng bước hiện thực hóa triết lý tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, mang đến những lựa chọn chăm sóc tóc tiện lợi và phù hợp với nhu cầu làm đẹp của người dùng Việt.

(Nguồn: Panasonic Việt Nam)