Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu. Đây là chương trình trọng điểm của liên hoan phim năm nay, mang đến dịp hiếm có để công chúng yêu điện ảnh thưởng thức lại nhiều bộ phim vốn ít có cơ hội trình chiếu trên màn ảnh rộng.

Năm 2026 đánh dấu 40 năm công cuộc Đổi mới từ sau Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, tháng 12/1986 – một bước ngoặt lịch sử đã tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Điện ảnh, với tư cách là một loại hình nghệ thuật đã song hành cùng những chuyển động của đất nước qua từng giai đoạn, thể hiện rõ qua những đổi mới trong phong cách sáng tác, cách tiếp cận đề tài và điều kiện sản xuất…

Cảnh trong phim "Vị đắng tình yêu".

Với định hướng tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản điện ảnh Việt Nam, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) qua mỗi kỳ tổ chức đều lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau, nhằm mang đến cho công chúng, giới làm nghề trong nước và quốc tế về những góc nhìn đa dạng về điện ảnh dân tộc.

Theo đó, chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ DANAFF IV diễn ra từ 28/6-4/7/2026 tại Đà Nẵng. Chương trình gồm: các suất chiếu phim, hoạt động giao lưu giữa nhà làm phim cùng khán giả và Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới".

Tại đây, các diễn giả cùng nhìn lại những chuyển biến quan trọng của điện ảnh Việt Nam qua từng giai đoạn, từ thay đổi trong tư duy sáng tác, cách tiếp cận hiện thực đến sự hình thành các khuynh hướng thẩm mỹ mới. Đồng thời, hội thảo cũng đặt ra những đối thoại đa chiều về vai trò và đóng góp của các thế hệ nhà làm phim trong việc định hình diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới, qua đó góp phần mở rộng góc nhìn và kết nối điện ảnh Việt Nam với bối cảnh khu vực và quốc tế.

Nguyễn Thị Huyền tham gia "Thời xa vắng" khi mới 18 tuổi.

Trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới”, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) lựa chọn 17 bộ phim tiêu biểu, trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000. Đó là các phim: Thị trấn yên tĩnh (1986), Thằng Bờm (1987), Tướng về hưu (1988), Gánh xiếc rong (1988), Vị đắng tình yêu (1990), Thung lũng hoang vắng (2001), Gái nhảy (2002), Hãy tha thứ cho em (1992), Lưới trời (2002), Mùa len trâu (2004), Thời xa vắng (2004), Dòng máu anh hùng (2006), Chơi vơi (2009), Cánh đồng bất tận (2010), Bi, đừng sợ! (2010), Đập cánh giữa không trung (2014), Đảo của dân ngụ cư (2017).

Xem lại 17 bộ phim từ nhiều năm trước cùng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các nghệ sĩ làm phim, trong khuôn khổ chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới”, khán giả sẽ có dịp nhìn lại toàn diện tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam trong hành trình 40 năm đổi mới của đất nước.

Trích phim "Thời xa vắng" có sự tham gia của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: