Chuyển trường sau một tuần nhập học

Trong đơn kiến nghị gửi Sở GD-ĐT Gia Lai và một số cơ quan truyền thông, chị N.A.T. (SN 1990, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cho biết con trai chị là N.T.K. (13 tuổi, lớp 8) đã học tại Trường Quốc tế APC từ lớp 1.

Ngày 3/8, K. trở lại trường. Đến ngày 8/8, giáo viên chủ nhiệm nhắn tin cho gia đình, phản ánh em làm mất trật tự trong giờ Tiếng Anh và bị ghi vào sổ đầu bài. Ngày 10/8, sau tiết học đầu tiên, K. được đưa lên phòng thư viện viết bản tự kiểm điểm và không tiếp tục học các tiết sau.

Theo chị T., ngày 12/8, gia đình được nhà trường đề nghị rút hồ sơ để chuyển trường cho K. Tuy nhiên, nhà trường không cung cấp biên bản làm việc, quyết định kỷ luật hay quyết định đình chỉ học tập.

Chị T. thừa nhận con trai còn những thiếu sót trong học tập, rèn luyện nhưng cho rằng việc bị ghi sổ đầu bài chưa đến mức phải chuyển trường. Gia đình sau đó đồng ý rút hồ sơ để K. kịp vào năm học mới tại trường khác.

“Tôi đề nghị nhà trường cho cháu một cơ hội vì cháu đã gắn bó với ngôi trường này suốt 7 năm qua. Tuy nhiên, nhà trường không chấp thuận nên tôi đành rút hồ sơ chuyển trường cho con”, chị T. nói.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Theo học bạ năm học 2025-2026, K. có kết quả rèn luyện mức Khá, học tập mức Đạt, nghỉ 2 ngày và được lên lớp 8. Cô Lê Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm nhận xét: “Hoàn thành nhiệm vụ học tập, tham gia đầy đủ các phong trào của lớp, trường. Em cần cố gắng hơn trong việc thực hiện nề nếp và nâng cao ý thức học tập”.

Nhà trường báo cáo: Không buộc học sinh chuyển trường

Không đồng tình với việc nhà trường yêu cầu rút hồ sơ chuyển trường cho con, ngày 22/8, chị N.A.T. gửi đơn khiếu nại đến Sở GD-ĐT Gia Lai. Sau khi nhận đơn, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Nam có văn bản yêu cầu Trường Quốc tế APC báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo của Trường Quốc tế APC do Sở GD-ĐT cung cấp, trong năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận 54 lượt vi phạm nề nếp học tập và rèn luyện của học sinh N.T.K.

Trong năm học này, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi, phối hợp giáo dục. Theo báo cáo của nhà trường, cha mẹ học sinh chưa trực tiếp tham dự các buổi làm việc này.

Trường Quốc tế APC xác nhận bộ phận giám thị có đưa K. lên phòng thư viện để trao đổi, giáo dục và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Sau giờ nghỉ trưa, K. tiếp tục được quản lý tại phòng thư viện cho đến khi xe buýt đưa học sinh về nhà.

Theo nhà trường, việc giáo viên chủ nhiệm sử dụng cụm từ “bị đình chỉ” khi trao đổi với cha mẹ học sinh là chưa chính xác về thuật ngữ và chưa phù hợp với bản chất việc quản lý, giáo dục học sinh tại thời điểm đó. Nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về cách thức thông tin của giáo viên chủ nhiệm.

Trường Quốc tế APC cho rằng buổi làm việc ngày 12/8 với cha mẹ học sinh là phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, không phải cuộc họp xem xét, quyết định hình thức kỷ luật. Do đó, nhà trường không lập biên bản họp xét kỷ luật và không ban hành quyết định kỷ luật đối với học sinh.

“Trên tinh thần phối hợp và hướng đến sự tiến bộ của học sinh, nhà trường đề nghị gia đình cân nhắc cho học sinh trải nghiệm một môi trường học tập khác phù hợp hơn, qua đó tạo cơ hội để học sinh thay đổi, thích nghi và có sự tiến bộ tích cực”, báo cáo của Trường Quốc tế APC nêu.

Theo Trường Quốc tế APC, sau thời gian học tập tại môi trường mới, nếu học sinh có sự thay đổi tích cực và gia đình có nhu cầu thì nhà trường sẵn sàng xem xét, tạo điều kiện để học sinh có thể trở lại học tập tại trường theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết, qua ghi nhận, Trường APC Gia Lai không ban hành quyết định kỷ luật đối với học sinh N.T.K.

“Theo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, đối với học sinh THCS, các biện pháp kỷ luật chỉ gồm: Nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm; không quy định hình thức kỷ luật đuổi học, buộc thôi học, buộc rút hồ sơ hoặc buộc chuyển trường”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai khẳng định.